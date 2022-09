Vært frygtede jobtilbud

Når 'Natholdet' blænder op for sæson 24, bliver det for første gang skuespilleren Hadi Ka-koush, der byder velkommen til det populære program.

Han sætter sig i værtsstolen efter Anders Breinholt, der efter 11 år på pinden stoppede i december for at prøve noget nyt.

- Jeg er spændt, superbeæret - og nervøs. Jeg har alle mulige følelser på en gang. Men først og fremmest glæder jeg mig helt vildt, siger Hadi Ka-koush og fortsætter:

- Jeg har også lidt ærefrygt. 'Natholdet' er jo det længst kørende talkshow i Danmarks historie, siger den 39-årige nyudnævnte vært.

Da Anders Breinholt takkede af, var Hadi Ka-koush tilfældigvis den allersidste gæst, og hvad han og ingen andre vidste, var, at han senere ville overtage værtskabet. For først efterfølgende tikkede der et opkald ind fra folkene bag, der ville have Hadi Ka-koush til casting.

- Der var ingen tvivl om, at jobbet var fedt. Men jeg frygtede faktisk lidt, de ville sige: Jobbet er dit! For det er nogle virkelig store sko at fylde ud, siger Hadi Ka-koush.

- Men lige så snart jeg havde besluttet mig for at sige nej, forsvandt presset, og så kunne jeg pludselig mærke: 'Du skal da sige ja, din store idiot!'.

Hadi Ka-koush får traditionen tro besøg af en række celebre gæster i "Natholdet". Han vil ikke afsløre, hvem de er, foruden én: Hans gode rapperven L.O.C. - Jeg ringede til ham og sagde: Nå, Habibi, du skal ind. Så svarede han bare: "Jeg skal fucke med dig derinde". Så sagde jeg bare: "Så fucker jeg bare tilbage", siger Hadi Ka-koush med et kæmpe grin. (Arkivfoto). Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

Støtter 100 procent

Hadi Ka-koush gik og grublede så længe over beslutningen, at han til sidst blev afkrævet et svar.

Han vendte det med venner og familie og med komikerne Christian Fuhlendorff og Jonatan Spang. Og ikke mindst med Anders Breinholt, som alle sagde go til at tage jobbet.

- Efterfølgende har Anders - tror jeg - haft behov for at slippe det. Og hvis vi skulle tage 'Natholdet' videre, er det også vigtigt, at vi ikke har ham i baghovedet hele tiden.

- Men jeg ved, at han støtter os 100 procent, og 'Natholdet' kan umuligt blive skørere. Vi er i samme boldgade med vores humor, så det er et godt match, lyder det fra Hadi Ka-koush.

'Natholdet' fik premiere på TV 2 tilbage 2010.

Det begyndte som et klipshow, hvor der blev vist finurlige bidder fra fjernsynets forunderlige verden.

Siden kom flere elementer ind - musik, gimmicks og quizzer - og i dag er showet en hybrid mellem et klipshow og et talkshow.

Anders Breinholts sidste udsendelse i "Natholdet" blev sendt den 24. december 2021 i spinoff-serien "Natholdets julekalender". Den 49-årige stjerne skal nu lave podcast på platformen Podimo. (Arkivfoto). (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Fra hvid til mørk

Noget består, mens andet forgår, når Hadi Ka-koush sætter sig i studiet.

En del af holdet bag kameraet er det samme, og Hadi Ka-koush får stadig selskab af en kendt medvært.

Modsat under Anders Breinholts fire afsnit om ugen bliver 'Natholdet' med Hadi Ka-koush sendt en gang ugentligt, men så bliver programmet endnu mere synligt på de sociale medier.

Det visuelle udtryk får også et penselstrøg, men dna'et er det samme.

- Nogle ting ændrer sig, fordi det er mig - ikke kun farven, som er meget anderledes, fra den hvideste mand i Danmark til den ikke mørkeste, men derhenad, i forhold til ham.

- Jeg synes, vi er endt et godt sted, hvor man tydeligt kan mærke respekten for 'Natholdet' med Anders Breinholt, men også har set behovet for at ruske lidt op i det.

- Min drøm har været at skifte 15 procent ud og lade skibet sejle videre og så tage 10 procent ud i næste sæson og stille og roligt finde ud af, hvordan 'Natholdet' er med mig.

I hvert afsnit af "Natholdet" får Hadi Ka-koush selskab af en medvært, og kongehuset har en åben invitation. - Jeg tror, kronprinsen ville være sjov i det her format. Det tror jeg også, kronprinsessen ville være, lyder det fra den nyudnævnte vært på "Natholdet". (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Måtte flygte

Hadi Ka-koush kom til verden i Abu Dhabi som søn af en egyptisk mor og en palæstinensisk far. Familien flyttede siden til morens fødeland, men måtte flygte og kom til Brejning nær Vejle, hvor Hadi Ka-koush er vokset op.

Han begyndte at rappe og kom med en i musical, og det fik hans øjne op for skuespillet.

Hadi Ka-koush blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2010 og har blandt andet medvirket i DR-dramaerne 'Når støvet har lagt sig', 'Bedrag' og 'Herrens veje', mens han blandt børnefamilierne er kendt fra julekalendertrilogien 'Tinka' på TV 2.

Talentet har givet ham et omfangsrigt repertoire, som også tæller musiker og den ene halvdel af duoen Adam & Noah for at nævne et udpluk.

Værtstjansen har han prøvet en snas af, da han var barselsvikar for Jonatan Spang, som styrer satireshowet 'Tæt på sandheden', hvor han forinden var reporter.

- Jeg tror, at min indgangsvinkel til at være vært er skuespillet, selv om jeg ikke spiller en karakter, men er mig selv.

- I 'Natholdet' er der stadig historier, der skal formidles, lyder det fra Hadi Ka-koush.

Lidt arrogant

Det betyder, at han kommer til at vise nye sider frem.

- Jeg har været meget tilbageholdende. Men det er klart noget, jeg hele tiden skal revurdere, om jeg giver for meget eller for lidt. Privatliv giver jeg ikke noget af, for det synes jeg, er uinteressant, siger han og fortsætter:

- Det kan godt fremstå lidt arrogant, hvis man ikke vil give noget af sig selv. Og det er slet ikke derfor. Det handler om, at jeg føler mig mere tryg, jo mindre folk ved om mig som person.

- Men jeg tror, man kommer til at mærke mig og lære, hvem jeg er. Jeg bærer det også med stolthed, at det er 'Natholdet - med Hadi Ka-koush', understreger han.

Anders Breinholt har næsten 1000 programmer bag sig, og om Hadi Ka-koush får lige så mange, må tiden vise.

- Der kommer til at være haters, der synes, det er verdens dårligste idé, jeg sidder i stolen. Hvis de ikke kan lide det, må de se noget andet. Men jeg håber, folk er åbensindede, siger han og fortsætter:

- Komikeren Dave Chappelle, der er sort, sagde, da Donald Trump blev præsident: 'Nu ser vi. Vi giver ham en chance'. Det synes jeg godt, man kan opfordre til. Hvis du er til 'Natholdet', så kig med. Vi har lavet det med kærlighed og omhyggelighed.