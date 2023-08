Valgt fra på tv: Ses igen

Det er barske beslutninger, der skal træffes i 'Landmand søger kærlighed', når der skal tages afsked med en bejler i datingprogrammet.

Da Carsten Gammeltoft skulle sige farvel til en af de fire piger, han havde været på gruppedate med, faldt valget på Signe i tirsdag aftens afsnit.

- Jeg synes jo, at du er en rigtig sød og dejlig pige, og jeg kan godt lide, når vi snakker sammen, sagde den ellers ordknappe landmand, inden han fortalte Signe, at hun ikke skulle med hjem og bo på gården.

- Jeg har faktisk valgt, at jeg er nødt til at sende dig hjem, fortæller han sin bejler, der kvitterer med at sige, at det skal han ikke have det dårligt med.

Carsten skulle vælge mellem sine fire bejlere. Foto: Anders Brohus/TV 2

Og nu har det da også vist sig, at Signe ikke bærer nag over Carsten Gammeltofts beslutning.

Selvom Carsten valgte Signe fra, så blev det ikke et endegyldigt farvel. Det skriver Her og Nu.

De to tv-deltagere har holdt kontakten siden optagelserne og ses stadig.

- Lige nu studerer hun i Odense, men hendes forældre bor heroppe, hvor jeg bor. Hun var og besøge mig nogle dage i uge 30, fortæller Carsten Gammeltoft til ugebladet.

Signe tog det pænt, da Carsten sendte hende hjem. Foto: Anders Brohus/TV 2

Han understreger dog samtidig, at der ikke er noget romantisk i deres forhold. Han og Signe er gode venner, og han fortryder ikke, at han sendte hende hjem efter gruppedaten.

Hvordan det går, når Carsten Gammeltoft får besøg af tre piger på sin gård, kan ses de kommende uger på TV 2.

