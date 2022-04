Vanvid for åben skærm: 'Hvad fanden har jeg gang i?'

SPOILER-ALARM: Artiklen indeholder detaljer om, hvad der sker i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'.

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' besøger eksperterne Emelie fra Viborg, der har haft nogle hårde år.

Hun er blevet skilt fra sin danske kone, og så er hun netop kommet ud af døgnbehandling for sit alkohol- og spilmisbrug, da eksperterne aflægger hende et besøg.

Misbruget har ført til en enorm gæld, som Emelie nu har desperat brug for hjælp til at komme ud af.

- Jeg har ikke haft styr på min økonomi længe grundet et misbrug. Efter behandlingen flyttede jeg til en ny by og en ny lejlighed, og jeg har fået en praktikplads, jeg elsker og arbejder med det, jeg brænder for. Jeg kan næsten ikke forklare det. Jeg troede aldrig, at jeg ville få det godt igen. Hele mit liv var et kaos, og jeg troede aldrig, jeg ville se solen stå op igen eller stå glad op om morgenen, lyder det fra Emelie i programmet.

- Det gør jeg i dag. Der er stadig hængepartier fra mit misbrug, men jeg har mod på at stå til ansvar for det nu. Det havde jeg ikke før. Mit misbrug har jo ledt mig ad denne sti. Nu har jeg styr på det, og nu vil jeg have styr på min økonomi, siger Emelie videre og gør det dermed klart for eksperterne, at hun er klar til at kæmpe for at komme tilbage på rette kurs.

Eksperterne konkluderer til sidst, at de ikke kan hjælpe Emelie. Foto: Nent Group Entertainment

Meget overrasket

Emelie bliver dog chokeret, da eksperterne kortlægger for hende, hvor meget hun egentlig skylder sine kreditorer. Eksperterne forklarer, at Emelie i gennemsnit har brugt 30.000 kroner om måneden på spil.

Hun har i den forbindelse opbygget en stor gæld på 1,1 millioner kroner med en misligholdt gæld hver måned på 29.700 kroner fordelt på hele 30 forskellige lån.

- Jeg vidste, det var skidt, men jeg havde ikke styr på, hvor meget det var. Men det føles helt surrealistisk. Jeg kan næsten ikke forstå det lige nu, lyder det fra Emelie, da hun får at vide, hvor slemt det egentlig står til.

- Min første tanke er bare: 'Hvad fanden har jeg gang i?'. Nogle gange kan jeg slet ikke forstå, at jeg har været så langt ude. Det gør megaondt at se det. Jeg vidste, at det var skidt, og det var jeg indforstået med, men det er ikke sjovt at få det sort på hvidt. Det er aldrig sjovt.

Emelie bliver overrasket, da hun finder ud af, hvor stor hendes gæld er. Foto: Nent Group Entertainment

Til eksperterne Louise Fredbo-Nielsen og Kenneth Hansen giver hun derfor råderet over arven fra sin mor på over 200.000 kroner. Hendes håb er, at eksperterne med de penge kan forhandle fordelagtige aftaler hjem.

Ekstra Bladet ville gerne have haft et interview med Emelie om, hvordan det går i dag. Men hun har ikke ønsket at stille op. Fra Nent Group lyder det dog, at Emelie i dag har det godt, at hun er kommet videre og har fundet ro.

Du kan se 'Luksusfælden' tirsdag aften på TV3 eller allerede nu på Viaplay.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil du vide mere om, hvad der sker bag kameraet på det populære program, kan du læse mere her: Kenneth afslører: Sandheden bag 'Luksusfælden'