Vanvid: Købte fem sofaer på et år

- Jeg kan godt forstå, man skifter en sofa ud. Men hvad har der været galt med alle de sofaer?, spørger den økonomiske ekspert Kenneth Hansen den 35-årige Jette fra Stubbæk i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'.

Efter at have gransket den sønderjyske lagermedarbejders økonomi, viser det sig nemlig, at hun månedligt spenderer intet mindre end 4900 kroner på boligartikler og personlig pleje. Penge, der blandt andet er brugt på at skifte sofaen ud hele fem gange alene på et år.

Dette til trods for at Jette sammenlagt skylder 408.000 kroner til 11 forskellige lån og månedligt har en misligholdt gæld på 2700 kroner.

Shopper for søsters penge

Mens Jette kaster penge efter sofaer, tøj og shampoo, lukker hun ikke alene øjnene for de penge, hun skylder kreditorerne. Den shoppegale sønderjyde har også et udestående til sin førtidspensionerede søster, Rikke, der har lånt hende 35.000 kroner for at hjælpe Jette med den blødende økonomi.

Men de penge er blevet sjoflet væk, viser det sig. Mens Jette kun betaler 1300 kroner af månedligt til tre ud af 11 lån, har hun nemlig samtidig brugt hele 36.900 kroner på boligartikler og pleje på et år. Det kommer bestemt bag på søsteren.

- Jeg tænkte bare, jeg hjalp hende i det øjeblik. Altså, jeg regnede ikke med, at det gik det tøj og sådan. Det var mere alvorlige ting, jeg gik ud fra, de skulle gå til, siger Rikke i programmet.

Udover Jettes søster skylder hun også 66.000 kroner til sin eksmand, som hun afvikler med 100 kroner om måneden. Eksperterne efterlader Jette chokeret over sit eget forbrug og samlede gæld, efter hun for første gang har fået et overblik over sin egen økonomi.

Jette drømmer om at have råd til at sende sin 13-årige søn på et efterskoleophold, men det er svært, når man er forgældet. Foto: Nent Group

Må træffe valg

Jette vil gerne rette op på sin forfaldende økonomi en gang for alle. Hun har nemlig også en søn, som hun skal tage sig af.



Hun drømmer også om at have råd til at kunne sende sønnen på 13 år på efterskole, så han kan få en masse givende oplevelser.

Før eksperterne regner på hendes budget, skal hun derfor træffe en svær beslutning: Vil hun betale sin gæld af hos sin søster, eller vil hun spare penge op til et efterskoleophold til sin søn?

- Jeg ville jo gerne kunne spare op til dem begge to. Det er der ingen tvivl om. Jeg ved godt, at når man er førtidspensionist, så får man ikke det store udbetalt, siger Jette, inden hun alligevel træffer beslutningen om at prioritere pengene på efterskoleopholdet.

- Hvis det var mig, der skulle træffe den beslutning, så havde jeg også valgt min søn, siger Rikke, der støtter sin søster gennem forløbet.

