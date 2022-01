Vanvittig budkrig: - Det var helt sindssygt

Den unge iværksætter Lucas Rantzau imponerede i den grad løverne, da han indtog 'Løvens Hule' for at præsentere sin designvirksomhed Stori i det nyeste afsnit af DR-programmet.

Her bad han om 400.000 kroner for fem procent af sin virksomhed - altså en værdiansættelse på otte millioner kroner.

Lucas Rantzau spærrede dog øjnene op, da flere af løverne indledte en regulær budkrig og bød beløb, der var meget højere, end hvad han selv havde anmodet om i første omgang.

Løven Jacob Risgaard startede ud med at byde 2,8 millioner kroner for 49 procent af virksomheden, men der gik ikke længe, før Christian Johan Arnstedt meldte sig på banen med et endnu højere bud - nemlig tre millioner for 30 procent og dermed en værdiansættelse på hele ti millioner kroner.

- Jeg er helt overvældet, lød det fra en begejstret Lucas Rantzau.

Også Mia Wagner og Jan Lehrmann meldte sig ind i budkrigen.

Det endte dog med at være Jacob Risgaard og Christian Johan Arnstedt, der endte med at tage sejren hjem med deres bud på 2,5 millioner for 30 procent af virksomheden.

Var meget nervøs

Til Ekstra Bladet fortæller Lucas Rantzau, at han var helt blæst bagover, da det stod klart, at der var så stor en kamp om ham blandt løverne.

- Det havde jeg aldrig turdet håbe. Jeg gik derind og tænkte, det ville være drømmen, hvis jeg fik bud fra Christian eller Jacob. Der bliver så stor rift om mig. Det er et drømmescenarie, og jeg blev sindssygt glad, men det havde jeg aldrig regnet med, siger han med et grin.

Lucas Rantzau lægger da heller ikke skjul på, at han var meget nervøs, da han stillede sig frem foran løverne.

- Jeg var så nervøs, at jeg blev afbrudt en gang af Jesper Buch, der syntes, jeg talte lidt for meget, og det gjorde jeg også. Det var fordi, jeg bare gerne ville have det hele med, og jeg ville så gerne præstere godt, siger han med et grin.

Den unge iværksætter havde da heller aldrig i sin vildeste fantasi forestillet sig, at det ville gå ham så godt i 'Løvens Hule', som det gjorde, og at han nu kan bryste sig af at være indehaver af en af de største investeringer i programmets historie.

- Det var en helt vild oplevelse. I min forberedelse har jeg jo set alle programmerne, og der kan man jo godt se, at der er en tendens til, at værdisætningen bliver halveret, så det var det, jeg havde regnet med. At jeg så gik derfra med en, der var endnu højere... Det havde jeg aldrig troet, og jeg var helt på månen over det, siger han med et grin og fortsætter:

- Jeg var da også ude at drikke en øl med nogle kammerater efterfølgende for at fejre det, for det var helt sindssygt.

Kører derudaf

Lucas Rantzau fortæller, at det siden 'Løvens Hule' kun er gået fremad for hans virksomhed.

- Der har været meget arbejde med virksomheden efter programmet, og der har været meget at se til, så det har været nogle hårde måneder, men det er gået rigtig godt, og vi har nået de tal, vi havde sat som mål (ti millioner, red.), så jeg er glad og tilfreds, siger Rantzau, hvis ambitioner er endnu højere for de kommende regnskabsår.

- Vi håber at kunne fordoble omsætningen de næste tre år. Det er super ambitiøst, men man er nødt til at sigte efter stjernerne. Det er lykkedes de sidste tre-fire år, så mon ikke vi kan fortsætte? Med løvernes hjælp tror jeg, at det er mere realistisk end nogensinde før, siger iværksætteren, der fortæller, at han og løverne har fået opbygget et rigtig godt samarbejde.

