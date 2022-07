Vanvittig indtægt: Se deres løn

Der er udkommet en liste over de bedst betalte skuespillere i Hollywood, og det er svimlende summer, de hiver hjem for deres roller

Det er ingen hemmelighed, at det er ganske indbringende at være filmstjerne.

I år er ingen undtagelse, og det kommer nok heller ikke som nogen stor overraskelse, at Tom Cruise ligger helt i toppen, efter den nye 'Top Gun: Maverick'-film er udkommet.

Det er mediet Variety, der har lavet en gennemgang af alle de største Hollywood-indtægter for året.

På grund af en speciel aftale om, at han får en andel af indtægten fra filmen, allerede før den har tjent udgifterne hjem, løber Tom Cruise afsted med et svimlende beløb. Faktisk næsten tre gange så meget som nummer to på listen.

Baseret på nuværende salgstal får Tom Cruise nemlig hele 100 millioner dollars, svarende til mere end 730 millioner kroner. Og det tal kommer formentlig til at stige endnu mere.

På den noget overraskende andenplads ligger Will Smith, der får hele 35 millioner dollars for sin deltagelse i filmen 'Emancipation', der har premiere næste år.

Derefter kommer to klassikere, som ofte ligger højt på listen; Leonardo DiCaprio og Brad Pitt. Førstnævnte for sin rolle i den kommende Martin Scorsese-film 'Killers of the Flower Moon' og sidstnævnte for en film om Formel 1, der endnu ikke har fået en titel.

Her kan du se hele listen over de største lønninger i Hollywood: