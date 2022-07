Vanvittig tv-krig: Smadrer DR

Tour-feberen betyder, at TV 2 smadrer DR fuldstændig på seertal. Faktisk indtager TV 2 hele top 20 over de meste sete programmer i uge 29

Hos TV 2 jubler man formentlig over tv-rettighederne til Tour de France.

Cykelløbet betyder nemlig, at de indtager hele top 20 på listen over mest sete programmer i uge 29, mens de ugen forinden indtog 19 ud af 20 pladser på ranglisten.

Det viser seertal fra tv-analysebureauet Nielsen.

At det var danske Jonas Vingegaard, der løb med sejren i Touren, har naturligvis gjort sit for at skyde seertallene til uhørte højder, og det mest sete program i løbet af ugen var således 'Tour de France: Studiet' efter den sidste etape, som blev set af 1.156.000 danskere.

Faktisk skal man helt ned til nummer 13 på listen for at finde et program, der ikke er Tour de France. Her ligger nemlig en genudsendelse af 'Badehotellet', som formåede at hive hele 520.000 til skærmen.

TV 2 er altdominerende på seertal i uge 29. Screenshot/Nielsen

'Vi drukner i rod' indtager 15. pladsen, mens 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed - Sommerhuse' indtager 17. pladsen. Det er de eneste programmer på listen, som ikke omhandler Tour de France, men da alle tre programmer også er sendt på TV 2, indtager kanalen altså hele top 20.

I uge 28 var billedet næsten det samme, men her fik DR dog med nød og næppe kæmpet sig ind i top 20. De indtog nemlig den allersidste plads på listen med kvindernes EM-kamp i fodbold mod Finland.

Rekordhøje tal

Hos TV 2 har man da bestemt også lagt mærke til de nye seertal, som er rekordhøje.

- Vi er naturligvis rigtig stolte over danskernes engagement i Tour de France på TV 2 denne sommer. Vi har gjort os umage med at lave en god dækning af touren, og det er opløftende, at seerne og brugerne kvitterer med disse rekordhøje tal. Man kan sige, at vi fik noget foræret med starten i Danmark og selvfølgelig Jonas Vingegaards flotte sejr, men jeg håber og tror på, at dette kan være starten på en ny æra for Tour de France herhjemme.

- Selvom vi altid har været det land i hele verden, hvor fleste ser touren, så er stigningen i interessen i år så høj, at mange nye er kommet til, og forhåbentligt har de fået smag for det og vil også følge med næste år, hvor Vingegaard skal forsvare tour-tronen, sider Frederik Lauesen, sportschef på TV 2, til Ekstra bladet.

Danskerne går amok på Champs-Élysées, hvor Jonas Vingegaard har vundet årets Tour de France. - Det er svært at beskrive stemningen hernede, lyder det fra danskere, der er kørt hele vejen til Paris for at hylde Vingegaard Det var ikke kun på de danske TV-skærme der var interesse for Touren. Fans i massevis var dukket op i Paris for at støtte manden i gult.

