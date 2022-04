Vanvittigt: Bruger 60.000 kroner på Tupperware

Dennis er 38 år, bor i Nordvest med sine to katte, er pædagogisk assistent, og så har han ingen fornemmelse for brug af penge.

Han kalder det selv købemani, og ser det som en strategi, når hans angst er slem, fortæller han i tirsdagens udgave af 'Luksusfælden'.

Dennis har især en svaghed for Tupperware-produkter. Så meget, at næsten alle skuffer og skabe er fyldt op med mærket.

Eksperterne er da også chokerede over de vanvittige mængder af Tupperware, som Dennis har samlet gennem tiden.

- Jeg har en stor passion for Tupperware, og der er nok for 60.000 kroner, siger Dennis, mens eksperterne er helt målløse.

Og til de penge skulle man forvente, at produkterne blev brugt, men det er ikke tilfældet. For Dennis køber næsten kun takeaway og har derfor ikke brug for at opbevare noget i de hundredvis af bøtter.

- Jeg laver de her forskellige køb til at dæmpe angsten, for hvad gør man ikke for at få det godt, siger Dennis da eksperterne spørger ham ind til den mange impulskøb.

Det gælder derfor ikke kun for det ekstreme køb af Tupperwares, men også alle andre køb, som Playstation, Sonosanlæg, dyre lamper, store fjernsyn, iPads og en computeropsætning til 35.000 kroner.

Dennis' mor og eksperterne bliver overrasket over, hvor meget Tupperware Dennis har i lejligheden. Foto: Nent Group Danmark

1,6 millioner i gæld

Dennis stoppede med at betale af på sin gæld for tre år siden og tror selv, at hans gæld er omkring 800.000 kroner.

Han får sig dog en stor overraskelse, da eksperterne fortæller ham, at hans samlede gæld når over 1,6 millioner kroner.

- Det er meget uansvarligt. Jeg har bare været sådan en idiot og tænkt på mig selv, siger en grædende Dennis om gældsnyheden.

Samtidig bliver hans mor så oprevet, at hun må gå fra optagelserne og holde en pause.

- Jeg er bare overrasket over, at det er 1,6 millioner, som du skylder. Du bliver aldrig gældfri, aldrig! Og så til trods for, at du har fået så meget af mig. Det er ren forbrug, siger Dennis mor.

Dennis' mor er uforstående overfor, hvordan Dennis kan have brugt så mange penge. Foto: Nent Group Danmark

Tjener gode penge

At Dennis' gæld er blevet så enorm, kan være svært at forstå, da Dennis i gennemsnit får udbetalt 28.700 kroner om måneden, som dækker over hans pædagogløn, løn fra dommergerning, feriepenge, overskydende skat og boligstøtte.

Samtidig betaler hans mor ham 3900 kroner hver måned til mad og diverse.

- Det virker jo helt grotesk, hvor meget tror du, at du har bidraget med igennem tiden? spørger eksperterne Dennis mor.

Her svarer Dennis mor, at beløbet nok er oppe omkring 400.000 kroner.

Alt dette har medført, at eksperterne kan præsentere Dennis nuværende budget, hvor misligeholdt gæld er på astronomiske 38.800 kroner om måneden. Penge som Dennis skulle have betalt til sine kreditorer.

'Luksusfælden' sendes tirsdag på TV3 og kan allerede nu ses på Viaplay.