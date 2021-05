Vanvittigt dating-program vender tilbage

'Ex on the beach' får en sæson seks, og det bliver ikke i Danmark

Selvom corona-restriktionerne stadig gør det svært for danskerne at rejse ud i landet, har flere produktionsselskaber alligevel gjort, hvad de kunne for at flytte deres realityshows til udlandet.

Den seneste i rækken er 'Ex on the beach', der optager deres sjette sæson.

Villaen er helt eksklusiv. Foto: Krestine Havemann/Discovery

Det bliver i Gran Canarie, hvor en masse festglade danskere melder deres ankomst.

Det skriver Discovery i en pressemeddelelse, der er sendt til Ekstra Bladet.

Femte sæson af det vilde dating-program måtte filmes i Danmark, da corona-restriktionerne gjorde det for svært at tage til udlandet.

De nye singler er snart klar til at tjekke ind. Foto: Krestine Havemann/Discovery

I pressemeddelelsen fortæller Discovery, at man har overholdt alle retningslinjer for både deltagere og produktionen.

Man har derfor også været i karantæne i landet, inden der kunne filmes i villaen.

Nu skal de festglade danskere snart have shots på øen. Dog mens de følger corona-restriktionerne. Foto: Krestine Havemann/Discovery

I programmet møder en masse singler hinanden, mens deres ekskærester lidt efter lidt også tjekker ind i villaen.