Vanvittigt krav: - Vi fortryder ikke

Jesper Buch var i aftenens program ikke imponeret over de to kvinder bag virksomheden YogaStream

I torsdagens afsnit af 'Løvens hule' på DR1 gik de to ejere af virksomheden YogaStream, Anne Vestergaard Andersen og Gro Anna Skovbjerg, ind i hulen for at præsentere deres online yogaservice for løverne. Her bad de om en investering på 600.000 for fem procent af virksomheden - en værdiansættelse på svimlende 12 millioner.

Jesper Buch mente ikke, at den vækst, som virksomheden tidligere havde haft, var noget at være imponeret over, og han havde heller ikke meget til overs for Anne og Gros undskyldninger for den langsomme vækst.

- Der er kleenex alle vegne, skal jeg hente en?, sagde Jesper Buch til de to kvinder.



Revset af løverne: - Det sved

Især var Buch efter YogaStream-kvinderne på grund af den høje værdiansættelse.



Det kom til udtryk efter en dialog imellem løven Jan Lehrmann og de to YogaStream kvinder om abonnementer.

- Det virker som om, at Jan lige pludselig er blevet lærer, og han skal jo ikke være lærer i et abonnementsskoleophold, hvis i er 12 millioner værd.



Nej til vildt tilbud: Buch vraget

Ekstra Bladet har talt med Anne Vestergaard Andersen, den ene af kvinderne bag virksomheden YogaStream, som ikke er særlig berørt over Jesper Buchs hårde ord.

- Vi havde jo forventet det, da Jesper har rollen som den hårde. Jeg synes faktisk, at alt taget i betragtning var han flink nok. Det blev ikke ubehageligt på noget tidspunkt.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ingen investering

Kvinderne bag YogaStream endte med at forlade 'Løvens hule' uden nogle investeringer på trods af et tilbud fra løven Mia Wagner, der var villig til at give 600.000 for 20 procent af virksomheden. Det ville kvinderne bag YogaStream dog ikke gå med til.

Veninderne Anne Vestergaard Andersen og Gro Anna Skovbjerg startede sammen virksomheden YogaSteam i 2016 Foto: YogaStream

Trods manglende investeringer er det dog gået virksomheden godt, siden programmet blev optaget, lyder det fra Anne.

- Det går stille og roligt fremad. Der er sket mange ting siden programmet. Vi har introduceret livestreams, og den YogaStream app, vi havde lanceret lige inden programmet, er kommet godt ud at flyve, siger Anne.

Det er også gået godt med omsætningen, siden at Anne og Gro forlod 'Løvens Hule' uden en investering.

- Det ser rigtigt fint ud. Vi har haft vækst i forhold til de planer, vi havde, og vi har siden programmet blev optaget omsat for mere, end vi havde forventet, siger Anne, der dog ikke ønsker at gå i detaljer med, hvor meget de omsætter for.

På trods af at YogaStream måtte vende hjem uden en investering fortryder de ikke, at de gik ind til programmet med en så høj værdiansættelse, som de gjorde.

- Umiddelbart fortryder vi ikke værdiansættelsen, og så var ikke klar til afgive 20 procent af vores virksomhed, lyder det kortfattet fra Anne.

Løverne sparer ikke på pengene, når de investerer i håbefulde virksomheder, læs mere om, hvor den mange penge kommer fra her(+).