Vanvittigt millionbud: Slår rekord

Det vakte i den grad begejstring hos de fem løver, da de fem mænd bag virksomheden Muscle House, som blandt andet sælger kosttilskud, alternativer til snacks og mad samt træningstøj, indtog 'Løvens Hule' for at bede om en investering.

Her bad de om 750.000 kroner for fem procent af deres virksomhed.

Men det var ikke nok for løverne, og hurtigt startede en regulær budkrig, hvor hele fire ud af fem løver var med.

Her valgte Christian Arnstedt dog at toppe den, da han kom med det højeste bud i 'Løvens Hules' historie, da han bød hele 12 millioner kroner for at købe hele virksomheden.

Det valgte Muscle House dog at takke nej til med det samme. Derefter kom der flere bud fra løverne, og også Christian Arnstedt meldte sig igen på banen med et bud på halvanden million for ti procent af virksomheden.

Efter et modbud fra Muscle House endte de og løven på en aftale på ti procent for 1,25 millioner kroner.

De fem løver var meget interesserede i Muscle House. Foto: DR

Emil Luther Jensen, der CEO og co-founder i virksomheden fortæller, at de var glade for de mange bud fra løverne, men at de ikke kunne bruge flere af dem til noget.

- Generelt var vi glade for de bud, vi fik. Men det er klart, at nogle af de bud, vi fik, var mere relevante end andre. Christians bud på 100 procent var for eksempel slet ikke relevant for os. Vi var lige startet, og vi havde ikke lyst til at sælge det hele, lyder det fra Emil Luther Jensen.

- Og Jesper Buchs første bud var også, hvad man kan kalde et skambud. Det var alt for lavt. Vi havde en fair evaluation, så hans bud var for lavt for os. Men det var virkelig fedt, at man kunne mærke, at kampen var i gang, og at der var interessse.

Vidste det fra start

Emil Luther Jensen fortæller videre, at de hos Muscle House hele tiden havde deres øjne rettet mod Christian Arnstedt.

- Vi vidste fra starten, at det var ham, vi gerne ville arbejde med og havde set os varme på ham. Vi havde hørt godt om hans konstellation. Vi fandt det attraktivt, at han har et helt setup til at starte og investere i virksomheder, hvor nogle af de andre løver ikke er ligeså tunge i at starte virksomheder. Og så er han jo et meget behageligt menneske, siger Emil Luther Jensen med et grin.

- Og det man ikke ser på tv er, at Christian faktisk kommer med tre bud. Han byder ti, 50 og 100 procent, og vi vidste fra start af, at vi kun ville afgive ti procent, men vi var glade og tilfredse, fordi vi gik den løve med, som vi allerhelst ville.

Kæmpe vækst

Siden 'Løvens Hule' er det da også kun gået fremad for virksomheden.

- Det er gået rigtig godt. Vi er heldigvis en virksomhed, som er i kontinuerlig vækst. Vi havde lige ikke det bedste efterår, men i januar slog vi rekord, og det blev den bedste måned for hele virksomheden, og det går flyvende, siger Emil Luther Jensen og fortsætter:

- De tal, man ser i 'Løvens Hule', er et udtryk for vores 2020 eller 2021-regnskab, og den har vi lige lukket, og der lød resultatet på 53 millioner kroner, og vi ender med en bundlinje på 1,7 millioner, hvilket er mere end de 1,3 millioner, som vi pitchede foran løverne, og det er vi selvfølgelig meget glade for.

- Hvad er så planerne herfra med virksomheden?

- En af de store ting er, at vi gerne vil skabe vores egne housebrands, hvor vi skaber vores egne brands, som ikke eksisterer allerede, og så søger vi også mod udlandet i 2022 og håber på at kunne udvide virksomheden til udlandet.