Var bange for Casper Christensen

Komiker og entertainer Casper Christensen kan åbenbart godt være en frygtindgydende herre.

I hvert fald hvis man spørger Cecilie Frøkjær.

I sit nye tv-program 'Deja Vu', der sendes på TV2 og TV2 Play, dykker den garvede tv-vært ned i sine egne interviews med kendte danskere gennem tiden.

Her får seerne et indblik i de tanker, de kendte danskere havde dengang, og hvordan de forholder sig til tidligere versioner af sig selv.

Men også værten får fortalt, hvad hun tænkte i situationerne, og her var det altså en nervøs Frøkjær, der mødte Casper Christensen gennem sin karriere.

Undskylder

- I årevis gjorde han mig virkelig nervøs, lyder det indledningsvist, inden komikeren tager plads i programmet.

Det er dog noget, som Casper Christensen hurtigt undskylder for.

- Jeg er rigtig ked af, at du har været bange for at mødes med mig, fortæller han og får hurtigt svar fra Cecilie Frøkjær:

- Ja, det har jeg faktisk altid været. Men man kan faktisk ikke se det på mig.

Det er dog ikke første gang, at komikeren har fået fortalt, at folk har haft det svært med ham.

- Jeg er ked af, du har haft det sådan, og det er faktisk noget, jeg har hørt fra flere mennesker.

Casper får da også Cecilie til at grine, når de sammen ser tilbage på deres tidligere interviews. Foto: Jesper Grønnemark/TV 2

Kan godt forstå det

I løbet af programmet vises flere klip, hvor Casper i sine unge år giver svar på tiltale, når Cecilie Frøkjær har stillet ham spørgsmål, og hans egen opførsel i klippene, får da også Cecilie til at spørge, om komikeren ikke kan se, at det kunne have været svært at interviewe ham.

- Kan du godt forstå, hvorfor jeg var sådan lidt usikker på at interviewe dig?

- Ja, det kan jeg egentlig godt forstå, svarer Casper.

Han har dog også en forklaring på, at flere måske har været nervøse eller bange for at møde ham

- Du siger selv, du kunne godt være lidt nervøs eller intimideret over at møde mig, og det er klart, jeg er kendt. Jeg er rigtig kendt. Og jeg er især rigtig kendt for at være en skiderik, forklarer han.

Meget af det skal ifølge entertaineren også findes i, at han have valgt en bestemt rolle.

- Når man har en figur, man har spillet hele livet, som er en drengerøv, er det klart, at det er det, folk ser. Jeg har selv skabt denne persona, der har givet mig meget godt, men som jeg også har skullet kæmpe med.

I interviewet fortæller Casper dog også, at han i dag er et helt andet sted i sit liv, og at han tænker meget over det, han gør.

Sangerinde Annette Heick deltager også i programmet, og hun er enig i, at Casper da har ændret sig til det bedre.

- Jeg var en smule bange for dig, men så tænker jeg, når jeg ser dig nu nu, det er godt, jeg ikke er single, fordi så ville jeg bage på dig, du er simpelthen sådan en dejlig mand, siger hun med et grin.

Programmet kan ses på TV2 og TV2 Play.

En at Casper Christensen helt store succeser var radioprogrammet 'Tæskeholdet'. Fredag efter fredag lagde de gaderne øde med deres vilde og vanvittige program. Læs her hvordan det er gået dem siden (+).