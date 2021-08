Var et stort nervevrag

Få et smugkig på den nye sæson her

Ottende sæson af det populære TV 2-program 'Landmand søger kærlighed' er tilbage på skærmen med Lene Beier i spidsen.

En af de nye landmænd er 26-årige Emil, der altid har fået at vide, at han var en af de søde drenge. Men det er aldrig noget, han selv har bidt mærke i.

Emil har aldrig været godt til at date og har ofte haft svært ved at vise sin interesse over for de kvinder, han har været interesseret i. Derfor har det heller ikke været nemt at deltage i et datingprogram.

- Min nervøsitet blev testet. Jeg har krydset mange af mine grænser ved at være med. Jeg var et nervevrag, når jeg kom ud på de forskellige speeddates. Det var det sværeste, siger Emil.

Det går også først op for ham, at han er en eftragtet herre, da han i første afsnit af programmet får intet mindre end 129 kærlighedsbreve fra kvinder, der alle er interesseret i at lære ham bedre at kende.

Og det er rekord i det populære program.

- Du har fået 129 breve. Du har slået rekorden, lyder det fra den rutinerede vært, mens Emil smågriner over de mange bejlere, der gerne vil møde ham.

Var sikker på tre breve

Over for Ekstra Bladet fortæller Emil, at han bestemt ikke havde regnet med at modtage så mange breve.

- Jeg havde regnet med 50, siger Emil beskedent til Ekstra Bladet.

- Det havde jeg været helt tilfreds med. Det var helt vanvittigt at få så mange breve. Det overgik alle mine forventninger. Jeg var mundlam, siger Emil.

Ud af 129 kvinder, skulle han udvælge fem, han skulle invitere på speeddate, og det var bestemt ikke en nem opgave. Det tog mange timer at skære 124 kvinder fra, og han endte også med at sortere i brevene i sidste øjeblik.

- Der er mange muligheder, der byder sig, og det gælder om at vælge rigtig første gang. Der var tre breve jeg var helt sikre på. Jeg valgte de to sidste til allersidst.