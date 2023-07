Var næsten for stor: Så enorm er den

Christopher Nolan har presset IMAX til det yderste med sin nyeste film, Oppenheimer, hvis filmrulle vejer et kvart ton og næsten ikke kan være i IMAX'-afspillere

11 meter lang og vejer over 250 kilo.

Man skulle tro, at det var tale om et eksotisk krybdyr.

Men det er såmænd dimensionerne på Christopher Nolans nye film 'Oppenheimer's-filmrulle, der skal vises gennem biografprojektører verden over. Så det er noget af en krabat, og på flere parametre er det Nolans største film til dato.

Faktisk var Christopher Nolan i tvivl, om IMAX-filmafspillerne overhovedet kunne håndtere filmrullen. Og det var nok meget godt, at der ikke var flere manuskriptsider end de 180, 'Oppenheimer' endte med at være på.

- Jeg gik til dem (IMAX, red.) og sagde, jeg har et manuskript på 180 sider, det er præcis en tre-timers film... kan det lade sig gøre?, fortæller den Oscarvindende filminstruktør Nolan til filmmediet Collider og fortsætter:

- De kiggede på deres afspillere og konkluderede, at det lige var inden for skiven.

Bogstavelig talt.

Forhåbentlig får en stakkels ungarbejder ikke den tunge fornøjelse af at få den overdimensionerede og 250 kilotunge filmrulle lirket i hak.

Castet til 'Oppeheimer' er i den grad stjernespækket. Foto:Scott Garfitt/Ritzau Scanpix

Testet til det yderste

Filmens instruktør, Christopher Nolan, har - samtidig med optagelsen af det biografiske værk omkring Robert J. Oppenheimer, atombombens ophavsmand - fundet ud af, hvor lange film IMAX-kameraerne kan skyde på det nye 70mm format.

3 timer præcis. Og ikke mere. For armen, der holder den koloenorme filmrulle, går i forvejen på kanten af 'Oppenheimer's-filmrulle, når den sidder i projektørens afspiller.

Christopher Nolan startede tilbage i 2008 med at gøre brug af IMAX-formatet på sine film med Batman-filmen 'The Dark Knight', der blev en kæmpe succes blandt publikum, anmeldere og samtidig indkasserede to Oscar-statuetter