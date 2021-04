Var væk i fire år: Realitystjerne genforenet med sin hund

'Besat af Bad Boys'-kendingen var ved at falde bagover, da politiet ringede og fortalte, at de havde fundet hendes hund

I fire år har Michella Malene Vogel Lindholm, som er kendt fra TV3-programmet 'Besat af Bad Boys', fortvivlet spekuleret over, hvor hendes hund Siva, en Staffordshire Bull Terrier, mon befandt sig henne i verden.

Tilbage i 2017 lød beskeden fra hendes stedfar, at Siva var blevet stjålet. Michella troede det ikke og var ude på en lang eftersøgning - uden held.

Efterhånden havde hun opgivet håbet om at blive genforenet med hunden, men for et par uger siden ringede politiet med en fantastisk nyhed, som Michella siden har delt på Instagram.

- Da de fortalte, de havde min hund, troede jeg ikke på dem. Det viste sig, at politiet var blevet ringet op af nogen, der havde hørt, at en hund i nabolejligheden ikke havde det særlig godt. De tog derud, og det var sådan, de fandt frem til Siva, fortæller Michella til Ekstra Bladet.

Dagen efter kunne hun hente hunden hos dyreværnet.

Der er ingen tvivl om, at glæden over at være forenet er stor hos begge parter. Foto: Privat.

- Jeg var virkelig bange for, at hun ikke kunne kende mig, men det kunne hun. Så snart jeg sagde hendes navn, fløj hun glad op, væltede vandskålen og var helt oppe at køre. Hun var bare så glad for at se mig, fortsætter hun.

Måtte på skadestuen

Siva blevet fundet i en lejlighed, som bestemt ikke var ren, og siden Michella fik Siva hjem, er det også blevet klart, at hun ikke har haft et godt hundeliv de sidste år.

- Hun virker bange, når man går fra hende og bliver ellevild, når jeg kommer hjem igen. Hun ville heller ikke kæle til at starte med, men nu ligger hun bare i min arm, putter og har det godt. Hun stoler mere på mig nu, fortæller Michella, der dog onsdag måtte en tur på skadestuen.

- Min anden hund, Molly, er fra samme kuld som Siva, så de to kunne godt kende hinanden. De er dog begge dominerende, så i forgårs måtte jeg stoppe en slåskamp mellem dem, hvilket gik udover min arm, og jeg måtte på skadestuen. Molly skulle også have syet øret. Men derudover har de det heldigvis fint sammen.

Michella (i den lyserøde kjole), da hun medvirkede i 'Besat af Bad Boys'. Foto; TV3/Nent Group

Københavns Vestegns Politi har også delt historien om den lykkelige genforening her.

Michella medvirkede i 'Besat af Bad Boys' tilbage i 2018. Sidenhen har hun gennemgået et stort vægttab og er næsten ikke til at kende i dag.