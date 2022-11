Vejede kun 44 kilo: - Jeg var fuldstændig drænet

Svag, afkræftet og ni kilo lettere, end da hun kom, måtte Sine Kromann efter duel i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' sige farvel og tak.

Sine stod over for Naja, der havde fået flest stemmer i ørådet, i en vaskeægte 'Robinson'-klassiker, hvor det gjaldt om hurtigst at få fat på en brik i den farve, vært Jakob Kjeldbjerg nævnte, og her kunne hun tydeligt mærke, at kræfterne var sluppet op, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg var simpelthen fuldstændig drænet på det tidspunkt. Jeg havde tabt mig ni kilo og var helt nede på at veje 44 kilo, så under normale omstændigheder havde min reaktionsevne nok været bedre, fortæller hun og fortsætter:

Annonce:

- Samme dag, da vi skulle i ørådet, tog Vicki fat i mig og sagde til mig, at jeg var var helt off og ved siden af mig selv. Jeg talte i tåger og var på en måde helt inde i min egen osteklokke, fordi jeg var så presset på både søvn og sult.

Sine måtte se sig slået af Naja i duellen i ørådet. Foto: Viaplay Group

Læs også: Efter 'Robinson': De blev skadet for livet

Spiste kød

Set i bakspejlets ulideligt klare lys kan hun godt se, at hun måske skulle have taget chancen og forsøgt at overleve på de udstødtes ø.

- Det er da en lidt ambivalent følelse, fordi jeg nu tænker, at jeg kunne have gjort noget mere for at klare mig videre, men da jeg røg ud, var jeg rimelig fattet. Da vi stod der og duellerede, kom der alle mulige tanker op i mit hoved om, at jeg ville komme ud til mad, hvis jeg røg ud, og så fyldte det jo en hel del.

- Hvad var så det første, du spiste, da du kom ud?

Annonce:

- Jamen, der skete jo det helt forfærdelige - jeg har ikke spist kød i 13 år, men da jeg kom ud, havde den deltageransvarlige lavet en pakke til mig med slik og mad, og da jeg blev kørt af sted mod hotellet, kunne jeg slet ikke vente med at kaste mig over en sandwich, der var i pakken, som lignede noget køderstatning.

- Det viste sig at være kylling, og så spyttede jeg det bare ud og udbrød: 'Det er kød det her!' Og det viste sig så at være den deltageransvarliges egen madpakke. Så det første, jeg rigtig spiste, var nok en Oreo, fortæller Sine.

Sine var ni kilo lettere, da hun forlod 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Viaplay Group

Læs også: 'Robinsons' hemmeligheder: Sexlyst og lort

Forlovet

Sine er dog nu - fire måneder efter hjemkomsten - nogenlunde tilbage i form igen.

- Jeg har taget det hele på plus to kilo, så jeg er blevet rund og dejlig igen. Der er stadig lidt i forhold til hårtab, men vi vidste jo godt alle sammen, hvad vi gik ind til, da vi sagde ja til at være med, og at det kunne være en konsekvens, siger hun.

Og de ekstra kilo er ikke den eneste forandring for Sine, der dagen efter hjemkomsten til Danmark også blev en forlovelsesring rigere. Nu planlægger hun med sin forlovede, Larle, bryllup for fuld udblæsning.

Sine og Larle blev forlovet, da hun vendte hjem fra 'Robinson'. Hvis man vil følge med i bryllupsplanlægningen, lover Sine at opdatere på Instagram undervejs. Privatfoto

Annonce:

- Vi planlægger en ferie til december efter finalen, som vi har sat af til at planlægge brylluppet. Vi håber meget, det kan blive til sommer, men lige nu leder vi stadig efter det perfekte sted, der kan huse alle de mange mennesker, der skal med, og meget gerne et sted med adgang til vandet, så man kan bade, siger Sine.

'Robinson Ekspeditionen' sendes hver mandag på TV3 og Viaplay.