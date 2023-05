Vejen til succes var hård: - Det krævede blod, sved og tårer

Allerede fra en tidlig alder var danske Helene Hüttmann i mediernes søgelys.

Som 22-årig flyttede iværksætteren fra Danmark til Monaco med sin kendte ekskæreste, speedwaystjernen Nicki Pedersen, og pressen var meget glade for parret.

- Jeg syntes, det var hårdt, at man som 21-årig skulle stå model til, hvad alle andre bag en skærm syntes om en. Det var ret hårdt dengang. Men han var god til at være der for mig, han støttede mig rigtig meget, siger Helene Hüttmann i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev!'.

Parret boede sammen i Monaco i flere år, men da de gik fra hinanden tilbage i 2017, var Helene Hüttmann ikke klar til at flytte tilbage til Danmark.

Derfor rykkede hun til Dubai, hvor hun ville være selvstændig og starte egen virksomhed.

- Før jeg flyttede til Monaco, var mit liv bare arbejde. Sådan har det været, siden jeg var 13 år. Det er det, der har gjort, at jeg har min arbejdsmoral i dag, siger Helene Hüttmann i Ekstra Bladets serie 'Helenes drøm i Dubai', der kan ses i EB+.

Ingen dans på roser

Helene Hüttmann er selvstændig i Dubai og arbejder som personlig træner og frisør, og så har hun for nyligt startet sin egen virksomhed Capelli Miei Hair Exstensions op.

Selvom det er tredje virksomhed, Helene har stablet på benene, har det bestemt ikke været en dans på roser at få succes i ørkenstaten.

Tværtimod.

Hun flyttede til Dubai med en enkelt kuffert og ikke mange penge på lommen. Vejen til at blive en succesfuld iværksætter var svær, men drømmen stor:

- Det krævede blod, sved og tårer at starte op som selvstændig, siger hun til Ekstra Bladet.

