Vejrvært er tilbage på DR

Temaet er udeliv, når DR's vejrværter drager ud i Danmark for at rapportere om det danske vejr i sommermånederne.

Her får DR's faste vejrværter, Mikael Jarnvig, Thomas Mørk, Louise Gade og Anders Brandt selskab af sommervikaren Søren Jacobsen, når de sammen skal lave 'Vores Sommervejr', annoncerer DR i en pressemeddelelse.

Søren Jacobsen har arbejdet for DR som meteorolog fra 2000 til 2022. I 2022 stoppede han på vejrstationen, fordi han ikke længere havde lyst til at bo i Aarhus.

Men dengang lagde han ikke skjul på, at han i fremtiden gerne ville træde til, hvis DR havde brug for en ekstra medarbejder for at få vagtplanen til at gå op.

Skal vandre

Derfor er han nu igen at se på DR-skærmen, hvor han skal med ud i landet for at rapportere om udeliv til fods.

- Idéen bag 'Vores Sommervejr' er at møde danskerne, der hvor de tilbringer sommeren rundt omkring i landet. I år er undertemaerne til fods, på hjul, til vands og på toppen, fortæller underdirektør i DR Nyheder og ansvarlig for DR Vejret Anders Kern Boje.

Søren Jacobsen skal derfor besøge vandrestier og andre steder, hvor danskerne færdes på gåben såsom Møn og Amager, når han skal fortælle om det danske vejr i uge 29.

- Det bliver en sommerturné, hvor DR Vejrets blå vejrbil kører kryds og tværs af landet fra området nord for Limfjorden til grænselandet mod syd. Og fra den jyske vestkyst til Amager og alt derimellem, fortæller underdirektør Anders Kern Boje.

Første stop er Himmelbjerget med overskriften 'Udeliv på toppen'. Her er det værten Mikael Jarnvig, der står for at rapportere fra nogle af de højeste punkter i Jylland og på Fyn.

Værterne skal køre rundt i landet i ugerne 26, 27, 28, 29 og 30, hvor temaerne er henholdsvis 'Udeliv på toppen', 'på hjul', 'til fods' og 'til vands'.