Vejrvært stopper

I et opslag på Facebook fortæller den populære vejr-vært, at det er tid til at søge nye udfordringer, og at han derfor ikke længere skal dele højtryk og lavtryk med danskerne meget længere.

'Min sidste nyhedsudsendelse bliver i nyhederne d. 24. December kl. 18.30. Og den 27. December kan I se mig præsentere ‘Årets vejr'', lyder det i opslaget.

I opslaget fortæller han også, at han skal starte nyt job hos LIFE-fonden.

Til B.T. fortæller værten, at hans farvel ikke handler om, at han ikke længere er glad for DR.

- Jeg havde bare set det job, der var slået op fra LIFE, og jeg synes, at det passede super godt på min profil. Jeg har en baggrund som skolelærer og en superinteresse i naturfag, forklarer han.

Tidligere har værten fortalt til Ekstra Bladet, at han arbejdede som skolelærer i femten år, inden han fik jobbet som vejrvært.

- Jeg er egentlig uddannet skolelærer og arbejdede som lærer i 15 år. Jeg har altid interesseret mig for det naturfaglige og havde en rigtig god geografilærer på seminariet, lød det.

Christian Cherry har været tilknyttet vejret hos DR siden 2016.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra værten.