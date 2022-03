Vender hun tilbage?

Manden bag 'Squid Game' udelukker ikke at vække de døde til live i seriens kommende sæson 2

Langt de fleste medvirkende omkom i første sæson af sygeligt populære 'Squid Game', der er den meste sete serie på Netflix nogensinde.

Alligevel er det ikke utænkeligt, at flere af de velkendte skuespillere returnerer til sæson to.

Det afslørede seriens skaber, sydkoreanske Hwang Dong-hyuk, på en rød løber i Los Angeles lørdag.

- Jeg vil forsøge at få dem tilbage til sæson 2, sagde Hwang Dong-hyuk hemmelighedsfuldt til Deadline under PGA Awards og gestikulerede mod HoYeon Jung, som befandt sig lige bag ham.

- Lad os bare sige, at hun måske har en tvillingesøster.

- Jeg kunne farve mit hår. Få lavet en lille plastikoperation, svarede HoYeon Jung, som spiller Kang Sae-byeok i seriens første sæson.

HoYeon Jung som Kang Sae-byeok kort før spillet slutter for hende i afsnit otte af 'Squid Game'. Foto: Netflix

At bringe de døde tilbage er ikke det eneste, der fylder hos bagmanden i øjeblikket.

- Jeg er stadig i gang med at brainstorme og indsamle idéer til sæson 2. Jeg er ikke engang begyndt at skrive endnu, sagde Hwang Dong-hyuk, som dog kunne afsløre, at spildelen også vil fylde i den kommende sæson.