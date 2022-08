Vender ikke tilbage til hit-serie

Serien 'Euphoria' bragede frem på hitlisterne, og blev en af de mest populære serier verden over.

Alene i USA indtog serien titlen som den næstmest sete HBO-serie siden 2004 - lige efter giganthittet 'Game of Thrones'. Derfor stod det da også lynhurtigt klart, at den skulle have en tredje sæson.

Men når sæson tre kommer, så bliver det uden en populær karakter. Nemlig Katherine 'Kat' Hernandez.

Det oplyser Barbie Ferreira, der spiller 'Kat', i sin story på Instagram.

'Efter fire år med at spille og forme den mest specielle og gådefulde karakter, Kat, er jeg med tårer i øjnene nødt til at sige farvel', skriver Barbie Ferreire i storyen, der fortsætter:

'Jeg håber, at mange af jer kunne se dig selv i hende, ligesom jeg kunne.'

Ferreira nævner ikke, hvad der ligger til grund for, at hun 'med tårer i øjnene' skal vinke farvel til 'Kat', som hun i sin story skriver, at hun 'lagde alt sin omsorg og kærlighed i'.

Euphoria bragede frem på hitlisterne. Foto: HOB Max

Dårlige arbejdsforhold

Alt for lange arbejdsdage, medarbejdere med forbud mod at forlade optagelserne og en skuespillerinde, der er stormet ud fra seriesettet i oprør. Det er bare nogle af de rygter, der svirrede om Euphoria'-produktionen i flere amerikanske medier, da seriens sæson to gik sin sejrsgang verden over.

Sæson to gav Ekstra Bladets anmelder for øvrigt tre stjerner under titlen 'Mere pik - mindre plot'.

Der har også verseret rygter om, at skuespilleren Barbie Ferreira, havde forladt indspilningerne i vrede efter et skænderi med seriens skaber, Sam Levinson, over den udvikling, eller mangel på samme, hendes karakter, Kat Hernandez, gennemgår.

Det skulle som en straffeaktion have medført, at hendes skærmtid er blevet skåret kraftigt ned i nærværende sæson.

Sæson tre forventes at lande i 2023.