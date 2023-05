Vender tilbage efter 10 år

Tv-kokken Gordon Ramsay har været ude for lidt af hvert gennem årene, og han har tydeligvis ikke fået nok af dårlige restaurantoplevelser.

I hvert fald vender den skotske koks måske mest kendte program 'Kitchen Nightmares' nu tilbage til skærmen efter næsten ti års pause.

Det melder tv-stationen Fox ifølge Deadline.

Den britiske version af programmet, hvor Gordon Ramsay besøger restauranter, som ikke kan lykkes med at skabe en god forretning, blev sendt første gang i 2004.

Gordon Ramsay er kendt for at give deltagerne i 'Kitchen Nightmares' klar besked. Foto: Ritzau Scanpix

I 2007 opstod den amerikanske version, som blev sendt på Fox, og her kørte programmet frem til 2011, hvor Gordon Ramsay meddelte, at han ikke ville forny sin kontrakt.

I 2014 vendte 'Kitchen Nightmares' alligevel retur til sendefladen med en enkelt sæson, hvor Ramsay hjalp britiske restauratører, som havde bosat sig i udlandet.

Og nu er det altså igen tid til, at den 56-årige tv-kendis skal give sine råd til, at få madeventyret til at køre på skinner og forretningen til at blomstre.

Gordon Ramsay er foruden 'Kitchen Nightmares' kendt for programmer som 'Hell's Kitchen'. Han ejer desuden 23 restauranter og er indehaver af syv Michelin-stjerner.