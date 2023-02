Vender tilbage efter fem år

Han er her, der og alle vegne, og inden længe kommer der mere tv med Peter Ingemann.

Over for Billed-Bladet afslører den populære TV 2-vært nemlig, at han efter fire års pause vender tilbage med en ny sæson af rejseprogrammet 'Størst'.

Til Ekstra Bladet fortæller Ingemann dog, at han endnu ikke er i gang med optagelserne, så derfor er det også svært at sige, hvornår premieren bliver.

Peter Ingemann kan opleves i adskillige programmer på TV 2. Foto: Per Lange

- Vi går i gang med optagelserne til november, så et godt bud vil være, at premieren bliver til næste år. Det er for tidligt at sige endnu, om det bliver i foråret eller efteråret, men det bliver i hvert fald i 2024, siger han.

I programmet, der blev sendt i fem sæsoner fra 2014 til 2019, rejser Ingemann rundt og besøger de største menneskeskabte steder.

Hans rejser har blandt meget andet bragt ham forbi verdens største kinesiske restaurant og Grand Central Station i New York, men særligt blev programmerne kendt for den 50-årige tv-værts sprogblomster, når han skulle tale med folk ude i den store verden.

- Jeg gør det ikke med vilje. Jeg bliver tit spurgt, om det er lidt ligesom 'The Julekalender' med 'that's a good vending - den can we bruge i another afsnit'. Det er det ikke. Det er simpelthen, fordi jeg ikke er bedre. Jeg har IKKE sprogøre, har Ingemann tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Hader at rejse

De seneste uger har Peter Ingemann sammen med TV 2-kollegaen Ulla Terkelsen kunnet opleves på skærmen i et andet rejseprogram, nemlig 'Ulla & Ingemann ordner Europa', hvor makkerparret sammen besøger lande i EU i anledning af 50-års jubilæet for Danmarks medlemsskab.

Og ganske paradoksalt kunne Ingemann i forbindelse med premieren på programmet over for Ekstra Bladet afsløre, at han faktisk hader at rejse.

Det kan virke en anelse paradoksalt, at tv-værten, der i nyere tid har rejst verden rundt i seernes tjeneste, kommer med sådan en udtalelse til Ekstra Bladet. Det, han i virkeligheden mener, er dog turen til og fra de destinationer, han besøger. F.eks. hader han lufthavne

- Ja, jeg har valgt et underligt arbejde. Men jeg talte engang med en astronaut. Han sagde: 'I belong up there. Jeg elsker at lave det, der foregår på den internationale rumstation, men jeg hader at komme dertil - jeg hader rejsen', sagde Ingemann i den forbindelse.