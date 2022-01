Vender tilbage: - Havde slet ikke forventet det

Er du fan af Simon Kvamms 'Guru', har du nu god grund til at glæde dig.

DR2-programmet vender nemlig tilbage på skærmen med endnu en sæson, beretter Simon Kvamm i et opslag på sin Instagram-profil.

'Det er en realitet: der kommer en GURU sæson 2! Holdet er sat, DR Drama har givet grønt lys, og manuskripterne er godt på vej,' skriver den 46-årige komiker og musiker.

Over for Ekstra Bladet uddyber Simon Kvamm, at han ikke havde regnet med at skrive under på en ny sæson af serien.

- Jeg havde slet ikke forventet det, fordi hele ideen med projektet var og er stadig et eksperiment, så jeg havde forestillet mig, at vi skulle lave én sæson, og så ville det nok ende med at blive rimelig smalt, men det er endt med at blive meget bredere, end jeg havde forestillet mig.

- Jeg har ikke været klar over, om der var andre end mig selv, der ville synes godt om at se 'Guru'. Men rigtig mange har skrevet, om ikke der kom mere af serien. Det er kombinationen af humor og noget dystert, der ikke er set så tit i Danmark tidligere, som har trukket folk til, tilføjer han.

Har brugt sig selv

Guru havde premiere på DR2 og DRTV i april 2021. Serien handler om lifecoach Anders Mertz, spillet af Simon Kvamm, der er flyttet fra København til sin barndomsby Silkeborg for at hjælpe silkeborgenserne med at skabe en stærk selvforståelse.

I april sidste år forklarede Kvamm over for Ekstra Bladet, at han har brugt meget af sig selv i portrættet af lifecoachen, Andreas Mertz.

- Det har været en voldsom oplevelse. Andreas er rigid. Og det kunne jeg også blive, hvis ikke jeg holder øje med det og får et modspil fra min kone og mine børn, forklarede han.

Men ikke desto mindre glæder Simon Kvamm sig til igen at spille Andreas Mertz, som har skiftet navn til Anders Mertz i den kommende anden sæson.

- Jeg glæder mig til at spille Anders Mertz, og jeg glæder mig til at spille sammen med de andre dygtige skuespillere og sjove folk, som er med. Så kommer der et par enkelte nye til, som jeg ikke vil løfte sløret for hvem er, forklarer komikeren.