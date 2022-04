Vender tilbage: Her kommer opfølgeren

Hvis du var en af dem, der var vild med den dystopiske fortælling om Katniss Everdeen, der måtte kæmpe for sit liv ad flere omgange i de fire 'Hunger Games'-film, kan du godt begynde at glæde dig.

Der er nemlig ikke længe til, at en opfølger på de populære film ser dagens lys.

Det sker ifølge Deadline 17. november 2023, når filmen 'The Ballad of Songbirds and Snakes' får premiere i biograferne.

Selvom det er en opfølger, udspiller handlingen i den kommende film sig dog et godt stykke tid, før den velkendte fortælling om det blodige tv-show og den efterfølgende borgerkrig i 'Hunger Games'-filmene.

Den kommende film bliver uden stjernen Jennifer Lawrence, der i de fire første 'Hunger Games'-film spillede rollen som Katniss Everdeen. Foto: Murray Close/Ritzau Scanpix

Filmens handling kommer nemlig til at følge karakteren Coriolanus Snow som ung, inden han blev præsident i den fiktive verden Panem. Han bliver udnævnt som mentor for karakteren Lucy Gray Baird fra distrikt 12, og derefter øjner han muligheden for at stige i graderne.

Den kommende film er baseret på bogen 'The Ballad of Songbirds and Snakes' af Suzanne Collins. Ifølge Deadline vil det være samme hold af producenter, som stod bag de sidste 'Hunger Games'-film.