Vender tilbage med ny sæson

Den stjernebesatte krimikomedieserie 'Minkavlerne' på TV2 Zulu nærmer sig netop nu afslutningen på anden sæson.

Men allerede nu kan TV2 afsløre, at det ikke bliver det sidste pip fra den populære serie med standupkomikerne og manuskriptforfatterne Jonas Mogensen og Kasper Gross i rollerne som brødrene Allan og Martin.

'Minkavlerne' vender nemlig tilbage med en tredje sæson, som forventes at være klar til at løbe over skærmen i 2022.

Det annoncerer TV2 i en pressemeddelelse.

'Det er for tidligt at løfte sløret for, hvad der kommer til at ske i tredje sæson', siger Lea Løbger, der er TV2's executive producer på serien, som dog tilføjer:

'Men vi kan glæde os til et gensyn med de karakterer, vi elsker, og måske et par nye ansigter. Jeg kan godt love, at det ikke bliver kedeligt - og mon ikke Allan og Martin kommer i problemer igen.'

"Minkavlerne" havde premiere i 2019, og navnene på rollelisten var blandt andre Kasper Gross, Jonas Mogensen, Ruben Søltoft, Mick Øgendahl, Frank Hvam og Bodil Jørgensen. Foto: Per Arnesen/TV2/Free

I den aktuelle anden sæson har skuespillerholdet desuden bestået af blandt andre Niels Hausgaard, Kirsten Lehfeldt, Ruben Søltoft, Frank Hvam, Mia Lyhne, Anna Stokholm, Bodil Jørgensen og Mick Øgendahl, der også har instrueret anden sæson.

Den kommende sæson skal instrueres af Jesper Rofelt, som tidligere har instrueret blandt andet 'Sunday' med Melvin Kakooza i hovedrollen.

Jonas Mogensen og Kasper Gross, som spiller seriens brødrepar, er også forfattere på serien, og de er lige nu i fuld gang med at skrive manuskriptet til den næste sæson.

Og det er bare med at skrive igennem, for optagelserne går i gang til september.