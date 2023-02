Vender tilbage på skærmen

Den tidligere tv-vært Jes Dorph-Petersen skal igen være skærmtrold.

Allerede på fredag vender han nemlig tilbage på skærmen, når DK4 giver ham en chance til.

Det skriver Jes Dorph-Petersen selv i et opslag på Facebook.

Programmet får titlen 'Vi elsker fodbold' og handler om - ja, du gættede det - fodbold. Det skal vare 18 episoder, hvor han skal interviewe en rækker aktive personer inden for fodbolden - både dommere, trænere, spillere, fans og lignende.

Ifølge Jes Dorph-Petersen har man 'puslet med programmet' i flere uger, og det får altså premiere lige før Superligaen vender tilbage fra vinterpausen.

Værten selv glæder sig til at vende tilbage efter en 'lang og ganske ufrivillig pause', lyder det.

I en pressemeddelelse udtaler kommunikationsdirektør på kanalen, Steen Andersen, følgende:

- Vi kender selvfølgelig til hans afsked med TV2 efter beskyldninger om krænkelser, der ligger mere end tyve år tilbage i tiden. Men vi konstaterer også, at Jes Dorph-Petersen ikke er dømt for noget, og at han afviser helt centrale dele af anklagerne.

'Manden er uskyldig'

Ekstra Bladet har taget kontakt til Steen Andersen for at få en uddybende kommentar.

- Han har ikke været tiltalt. Der er nogen, der har påstået alverdens grimme ting om ham, og der er en advokatundersøgelse, som har klarlagt nogle forhold, men som sidenhen er blevet kritiseret fra forskellige instanser.

- Manden er uskyldig. I hvert fald i en retslig sammenhæng.

- Der har jo aldrig været indledt en retssag mod ham?

- Nej, netop. Og så er vi jo allesammen uskyldige, indtil det modsatte er bevist.

- Så I vælger at lytte mere til hans ord, end den krænkede part?

- Jeg kender ikke den part, der er blevet krænket. Jeg synes, at hvis man bliver udsat for noget, som er forkert, så må man jo anmelde det. Hvis der ikke har fundet en anmeldelse sted, så bliver det jo noget snak. Hvor dybt og dramatisk det end kan være.

- Så du mener, det kun er validt, hvis det har været anmeldt til politiet?

- Nej... Jo i forhold til at skulle modtage en livstidsdom, som det her jo er. Jeg er godt bekendt med, at der er nogen, der synes, at Jes aldrig skal passe sit arbejde igen, men det, synes jeg ikke, er rimeligt.

- Jeres tidligere chefredaktør har sgu siddet i spjældet, siger Steen Andersen med henvisning til Henrik Qvortrup, som også har været ansat på DK4 efter sin dom.

Da Jes Dorph-Petersen i sin tid stoppede på TV 2, røg en anden profileret vært også ud. Det var Jens Gaardbo, som også siden er vendt tilbage på skærmen hos netop DK4.

