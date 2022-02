Vender tilbage til skærmen

Matilde fra 'De dyre piger' skal endnu en gang prøve kræfter med et tv-format

Hvis du var en af dem, der blev betaget af kvinderne i DR-programmet 'De dyre piger', er der godt nyt.

Matilde Neuvonen er nemlig i gang med at filme til endnu et program.

Det fortæller hun på Instagram og bekræfter over for Se og Hør.

Mere fokus

Til Ekstra Bladet fortæller den unge studerende, at den er god nok, men hun kan desværre ikke fortælle meget om det kommende program.

- Det kan jeg godt bekræfte, fortæller hun hemmelighedsfuldt.

Matilde kan nemlig endnu ikke sige, hvad programmet kommer til at handle om.

- Men jeg kan sige, at det kommer til at have meget fokus på mig, lyder det.

Ifølge den studerende kommer programmet muligvis til sommer.

- Og det har været rigtig sjovt at filme, det er mere bagom mig.

Går fantastisk

Matilde har den seneste tid haft det rigtig godt i sit liv.

- Det går bare mega godt. Jeg tager det hele stille roligt. Al respekt til min ekskæreste, men det har været rigtig godt at gå fra hinanden. Det er godt for mig at være single. Det har jeg ikke været, siden jeg var 16 år.

Hun er nu flyttet i en lejlighed sammen med en roomie, og her trives hun.

- Personligt hviler jeg bare mere i mig selv for tiden. Jeg er vokset med opgaven.

'De dyre piger' er både rystende godt og meget vigtigt tv, mener Ekstra Bladets anmelder.

Alle otte afsnit af 'De dyre piger' kan ses på DR TV.