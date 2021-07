De tog radiolytterne med storm. Komikerne Frederik Cilius og Rasmus Bruun fik stor succes med det daglige satireprogram 'Den korte radioavis', men måtte lukke og slukke sammen med Radio24syv i 2019.

Nu vender makkerparret tilbage til mikrofonerne, afslører de i et nyhedsbrev.

Satireduoen vil nemlig ugentligt udkomme med podcasten 'Den korte podcast'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Karakteren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm vender tilbage i det ugentlige podcastformat "Den korte podcast", oplyser komikerne Frederik Cilius og Rasmus Bruun. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Her vil lytterne endnu engang møde de populære karakterer Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og Rasmus Bruun.

Hvad deres nye podcast kommer til at indeholde, vil Frederik Cilius og Rasmus Bruun ikke fortælle noget nærmere om.

Dog har de to lagt en lille teaser ud i nyhedsbrevet.

Her er Kirsten Birgit-figuren klippet ind i et afsnit af Mads Steffensens brevkasseprogram 'Mads og A-holdet', der bliver udsendt på Podimo.

- Skal vi ikke snart i gang med de dilemmaer, siger Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, der undervejs også fortæller om dengang, hun var korrespondent under folkemordet i Rwanda i 1994.

'Den korte radioavis' var i flere år Radio24syvs store satiresatsning med en daglig liveudsendelse. Programmet fik efterhånden en stor skare af følgere.

Det blev bevist, da Radio24syv lukkede i efteråret 2019.

For på udsendelsens sidste dag var mange mennesker mødt op ved radiostationens hovedsæde i København for at hylde programmet, Frederik Cilius og Rasmus Bruun.

Det er ikke første gang siden dengang, at figuren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm genopstår.

Frederik Cilius og Rasmus Bruun har lavet flere shows, gimmicks og forestillinger udsprunget af makkerparrets radiosucces med Kirsten Birgit-karakteren - sidste år i podcasten 'Den korte CoronAvis'.

Det er endnu uvist, hvornår 'Den korte podcast' har premiere.