Vender tilbage

Der er ikke noget rigtigt eller forkert, når man skal indrette, passe og pleje en have.

Arbejder man 'med naturen' og altså uden kemi, kan det meste lade sig gøre, slår tv-vært og designer Søren Vester fast.

I en ny sæson af DR-programmet 'Søren Vesters have', som får premiere senere på året, vil han endnu en gang vise projekter fra sin egen have på 10.000 kvadratmeter ved sit hus i Thise i Nordjylland.

Og hans drøm for den nye sæson er klar - han ønsker både at kunne inspirere den garvede haveejer og få have-novicen i gang med blomsterbede og køkkenhave.

- Vi har brug for, at der er flere, der planter, sætter frø i jorden og forstår havens mekanismer. Og fra min have ønsker jeg at vise den kreative skaberglæde, og at alle kan være med.

- Lige så mange haver der er, lige så mange forskellige ting er der at gøre ved sin have. Det vigtigste er, at man giver det et skud, siger han.

En foranderlig proces

Programmerne vil kunne ses på DR i det sene forår eller først på sommeren, fortæller Søren Vester.

De optages som den første sæson i et live-format, hvor der altså ikke klippes meget i programmerne.

Og selv om der bliver forberedt en del forud for optagelserne, er der også meget, der kommer an på optage-dagen.

- Vi har friheden til at se, om der er en blomst, der har udviklet sig, eller noget ukrudt, der har taget over.

- Det er en foranderlig proces, og man kan have nok så mange idéer og tanker om, hvordan det skal være. Men så kan det falde helt anderledes ud, siger han.

Siden de første programmer af 'Søren Vesters have' fik premiere sidste sommer, har Søren Vester suget masser af viden til sig.

- Jeg har været ude og besøge nogle havefolk - sådan nogle virkelig passionerede folk, som har arbejdet med det i mange år - for at lære noget nyt og møde nye mennesker.

- På samme måde ønsker jeg at kunne give noget videre og vise, at 'hvis han kan, så kan jeg også'. Det gode ved haven er nemlig, at man hele tiden får en ny sæson og nye muligheder. Og så bliver der plads til, at haven er et legerum. Og det er det, jeg så godt kan lide ved haven, siger han.

Nye projekter

De konkrete projekter for den nye sæson er endnu ikke på plads. Men Søren Vester er i fuld gang med at udtænke, hvad han skal præsentere danskerne for.

- Jeg er jo uddannet designer, og hvis vi skal lave noget, så skal jeg have testet det og lavet prototyper. Derfor er hele vores hus lige nu et stort prototype-helvede. Jeg skal nemlig lige se, om man kan det her eller det her.

- For man skal ikke være så bange for at gøre det rigtige eller det forkerte. Bare man gør noget, siger han.

Nogle af Søren Vesters haveprojekter i år er blandt andet at få plantet en ny allé ved sit hus. Der er nemlig gået sygdom i de birketræer, som står der, og det kræver en helt ny sort af træer.

Derudover planlægger han at sætte tomater på friland igen. Det gjorde han også i sit haveprogram sidste år. Her var det i sandhed et eksperiment.

- Jeg troede ikke, man kunne sætte tomater på friland i Danmark. Men hvis man har noget ordentlig jord, og de er bundet godt op, så kunne man godt. Så det skal jeg klart i gang med tidligere i år, siger han.

Den første sæson af 'Søren Vesters have' blev sendt på DR sidste sommer. Han overtog pladsen på skærmen, da den folkekære havemand Søren Ryge lod sig pensionere.