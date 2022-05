Vender tilbage

For mange tusinde børn og barnlige sjæle er julemåneden lig med sofahygge og juleknas, når årets julekalendere løber over skærmen.

I år satser både DR og TV 2 på, at nye julekalendere kan fange publikums interesse.

Hos DR tager man til december seerne med på en rejse tilbage til midten af 1800-tallet med julekalenderen 'Julehjerternes hemmelighed'.

Her tjener den 13-årige fattige tjenestepige Karen på en herregård. Hun glæder sig til julen og at tilbringe tid med sin gode ven, herregårdens beskytter, nissen Rumle.

Men dette år lurer onde kræfter med skumle planer om at ødelægge både julen og Karens og Rumles venskab. Det kræver alliancer ud over det sædvanlige, hvis det skal lykkes at redde julen for alle i det lille samfund.

Det er den 14-årige debutant Karla Larsen Moltsen, der spiller hovedrollen som Karen i julekalenderen.

- Det er ret vildt at blive kastet ud i noget, man ikke har prøvet før, især en julekalender. Det virker som noget, alle synes er hyggeligt, har Karla Larsen Moltsen sagt til Billed-Bladet under optagelserne.

Optagelserne til 'Julehjerternes hemmelighed' foregår blandt andet i Den Fynske Landsby i Odense og Erholm Gods i Assens.

Tredje gang

Mens DR sætter sin lid til at nye karakterer og en rejse tilbage til fortiden kan vække seernes interesse, har TV 2 valgt at satse på en tredje julekalender med den populære Tinka-karakter med titlen 'Tinka og sjælens spejl'.

Sidste gang vi mødte Tinka var i 'Tinka og kongespillet', der blev sendt på TV 2 i 2019.

Her vandt hun Kongespillet og indførte Samlingen, hvor repræsentanter fra nissernes regioner kunne mødes sammen med et enkelt menneske og i fællesskab styre og bestemme over Nissernes Rige.

Men den nye styreform fungerer endnu ikke. Derfor er Tinka begyndt at betvivle sine egne evner som nissernes leder. På jagt efter svar i Menneskernes Verden vender en overraskelse op og ned på Tinkas liv, og hele Nissernes Riges eksistens bliver sat på spil.

Ud over 'Tinka og sjælens spejl' sender TV 2 også 'Alletiders julemand' og 'The Julekalender'.