Vennerne i stor sorg

Nyheden om 'Friends'-stjernen James Michael Tylers død har skabt stor sorg hos mange verden over.

Ikke mindst hos hans nære kolleger, der spillede over for ham i rollen som Gunther i den populære serie.

På Instagram har en lang række af hans kendte kolleger således sendt ham en sidste hilsen, efter nyheden om hans død er blevet offentliggjort.

Jennifer Aniston, der spiller en af hovedrollerne som Rachel Green, fortæller i et rørende opslag, at 'Friends' ikke ville have været det samme uden James Michael Tyler.

'Tak for alt den latter, du brugte til showet og i alle vores liv. Du vil blive så savnet', skriver hun blandt andet.

Glad for at lære dig at kende

Også Courteney Cox, der spillede Monica Geller, sender en række rørende ord i James Michael Tylers retning.

'Størrelsen på den taknemmelighed, du bragte ind i rummet og viste hver dag på settet, er den størrelse af taknemmelighed, jeg har for at have lært dig at kende. Hvil i fred, James', skriver den kendte skuespillerinde.

Lisa Kudrow, som spillede Phoebe Buffay, lægger heller ikke skjul på, at hun vil komme til at savne sin gode kollega og ven.

'James Michael Tyler. Vi vil savne dig. Tak fordi du var der for os alle'.

Blandt andre Jennifer Aniston er gået til tasterne for at udtrykke sin sorg over tabet af sin ven og kollega. Foto: NBC

Også Matt LeBlanc mindes og hyldes 'Gunther'-skuespilleren.

'Vi havde en masse gode grin, kammerat. Du vil blive savnet. Hvil i fred, min ven'.

Alle vennerne var samlet i anledning af den store reunion. Foto: HBO

Fortalte åbent om sygdom

Tyler har i mange år lidt af prostatakræft, og i sommer fortalte han i et interview i 'The Today Show', at han havde kræft i stadie fire.

- Jeg blev diagnosticeret med prostatakræft, og det har spredt sig til mine knogler. Jeg har haft denne her diagnose i snart tre år, og det er stadie fire, så på et tidspunkt er det nok det, der får mig, fortalte han i den forbindelse.

Han deltog for nylig i den stort opsatte 'Friends Reunion' på HBO, men grundet sin fremskredne sygdom var det kun via et videolink.

