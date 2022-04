Verdenskendt filmkjole: Ventes solgt for formue

Auktionshuset Bonhams i Los Angeles har i maj et specielt tilbud i form af Judy Garlands 83 år gamle kjole fra klassikeren 'Troldmanden fra Oz'. Man regner med, at den vil gå for helt op mod 9 mio. kroner

En legendarisk kjole båret af karakteren Dorothy i klassikeren 'Troldmanden fra Oz' fra 1939 forventes solgt for tæt på ni millioner kroner på en auktion, hvis ellers auktionshuset og sælger får, hvad de drømmer om for den.

Det skriver Sky News.

Dorothy blev spillet af den ikoniske Hollywood-skuespillerinde Judy Garland , og kjolen blev båret af hende i det meste af filmen, blandet andet i scenen, hvor Dorothy står over for den onde heks fra vesten (Wicked Witch of the West på engelsk) i heksens slot.

Den blå og hvide kjole, der med tiden er falmet lidt i farven og er med såkaldt ginghamprint, er en af kun to typer kjoler, Garland bar i filmen.

Sådan ser Judy Garlands kjole ud som den fremgår på auktionshuset Bonhams hjemmeside. Foto: Bonhams.com

Fik den foræret

Den anden indbragte lidt over 10 mio. kroner ved auktionshuset Bonhams i New York tilbage i 2015.

Nærværende auktion foregår hos Bonhams Classic Hollywood i Los Angeles under det såkaldte film og tv-salg 24. maj.

Her anslås den at indbringe et sted mellem 800.000 dollars og 1,2 mio. dollars, der i danske kroner beløber sig til mellem 5,5 mio. og 8,2 mio.

Kjolen sælges af Catholic University of America i Washington, D.C. De fik den oprindeligt i hænde, da universitetets tidligere dramachef Gilbert Hartke modtog den fra Hollywood-skuespillerinden Mercedes McCambridge.

Forsvandt og dukkede op igen

Kjolen forsvandt pludselig i 80'erne, men blev atter opdaget for nylig, og indtægterne ved salget kommer nu dramaafdelingen på universitetet til gode.

- Denne kjole har en utrolig historie, og Bonhams er beæret over at være en del af dens rejse. Vigtige kostumer fra denne ikoniske film dukker sjældent op auktionsmarkedet, og det er spændende at kunne lokalisere scenen, hvor kjolen blev båret af Judy Garland, fortæller Helen Hall, der er direktør for populærkultur hos Bonhams i Los Angeles til Sky News.

Inden salget er der mulighed for at se kjolen 'live', hvis man ellers befinder sig i New York mellem 23. og 29. april eller i Los Angeles mellem 20. og 24. maj.

Her skal man blot søge mod Bonhams i de to respektive byer for at besigtige kjolen på udstilling.