Verdensstjerne arbejdede gratis

Brad Pitt blev hyret til tre dages arbejde på filmen 'The Lost City', men endte med at arbejde en ekstra dag gratis

Det er formentlig det modsatte af billigt at hyre verdensstjerner som Brad Pitt, når rollerne i Hollywoods storfilm skal besættes.

I den kommende stjernebesatte action-komedie 'The Lost City' fik man dog lidt ekstra for pengene, afslører hovedrolle-indehaver og producer på filmen, Sandra Bullock, i forbindelse med filmens premiere i USA over for mediet USA Today.

Her fortæller 57-årige Bullock, at hendes kollega Brad Pitt, 58, i første omgang var hyret til tre dages arbejde på filmen.

- Han var færdig med at optage. Han var dødtræt. Han gjorde alt, hvad han kunne for at gøre rollen til en tre-dages rolle. Men jeg var nødt til at bede ham om at blive en fjerde dag gratis. Og det gjorde han, siger hun til mediet og fortsætter:

- Man indser bare, at han er en filmstjerne og en fantastisk skuespiller af en eneste grund: Han arbejder virkelig hårdt. Han har en arbejdsmoral, der er rimelig bemærkelsesværdig.

Både Sandra Bullock og Daniel Radcliffe er på rollelisten i 'The Lost City'. Foto: Suzanne Cordeiro/Ritzau Scanpix

Hårde betingelser

I filmen spiller Sandra Bullock forfatteren Loretta, som forsøges kidnappet i forbindelse med en bogturné. Alan, der har været inspiration for helten i hendes bøger, forsøger herefter at redde hende.

Han spilles af Channing Tatum. 'Harry Potter'-stjernen Daniel Radcliffe spiller skurken i filmen, mens Brad Pitt har en mindre rolle. Og ifølge Sandra Bullock var det ikke småting, de mange stjerner blev udsat for under optagelserne. Men det slog ikke Brad Pitt ud.

- Det var midt i monsunregnen. Det var varmt. Vi var i junglen. Han havde bare sin professionalisme, og han er Brad Pitt, fordi han er freaking sej, siger hun til USA Today.

'The Lost City' får premiere i Danmark i april.