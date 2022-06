Verdensstjerne tilbage i dansk serie

En ny krimigåde skal opklares i anden sæson af TV 2-serien 'DNA', og politikommissær Rolf Larsen - spillet af Anders W. Berthelsen - krydser endnu en gang veje med den franske efterforsker Claire Bobain.

Hun spilles af den 76-årige fransk-britiske superstjerne Charlotte Rampling, der genoptager sin rolle i den danske serie.

Det afslører TV 2 i en pressemeddelelse.

Anden sæson af 'DNA' udspiller sig - ligesom den første - flere steder i Europa.

Ligene af 19 unge vietnamesere fører Rolf Larsen på sporet af en sag om moderne slavehandel og organer til salg på det sorte marked.

Det er en rejse ind i mørke mysterier, hemmeligheder og udnyttelse, og hovedpersonerne kæmper for at kaste lys over forbrydelserne, men bliver mødt med store, personlige dilemmaer, lyder det om plottet.

I serien får Anders W. Berthelsen og Charlotte Rampling selskab af Olivia Joof Lewerissa, Carsten Bjørnlund, Jens Jørn Spottag og af Johanne Louise Schmidt, som seere fra DR måske genkender som statsminister Signe Kragh i fjerde sæson af 'Borgen'.

Første sæson af 'DNA' var ifølge TV 2 et stort seriehit og er siden blevet solgt til 35 lande, herunder Storbritannien, hvor den blev sendt på BBC.

Optagelserne til anden sæson er i gang, og bag kameraet står Fabian Willenweber, som også instruerer en af TV 2's allerstørste seriesucceser - 'Badehotellet'.

Anden sæson af 'DNA' får premiere på TV 2 og TV 2 Play senere i 2022.