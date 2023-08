Verdensstjerner giver millioner til strejkende kolleger

Flere topskuespillere, som ligger allerøverst på Hollywoods lønstige, har doneret millioner til arbejdsløse skuespillere, der strejker på nu fjerde uge.

Det oplyser skuespillernes fagforening, SAG-AFTRA, ifølge nyhedsbureauet AFP.

I øjeblikket strejker både skuespillere og manuskriptforfattere i Hollywood i en dobbeltstrejke - den første siden 1960.

Manuskriptforfatterne, som er organiseret i fagforeningen WGA, indledte deres strejke i maj. Skuespillerne sluttede sig til i begyndelsen af juli.

Onsdag oplyste WGA, at forfatterne og de store filmstudier skal mødes fredag. Det er det første møde mellem de stridende parter, siden strejken begyndte i maj.

Både skuespillernes og manuskriptforfatternes fagforening mener, at underholdningsindustrien har ændret sig markant, i takt med at streaming er blevet dominerende.

Annonce:

Samtidig mener de, at deres arbejde udfordres af kunstig intelligens, hvis evner hele tiden udvikler sig.

Begge faggrupper kæmper for at få mere i løn og for bedre arbejdsvilkår.

Underholdningsindustrien og delstaten Californien, hvor Hollywood ligger, lider økonomisk under strejken, skriver AFP.

Det samme gør de strejkende, som ingen løn får.

Er i krise

Blandt de skuespillere, der har doneret penge til deres strejkende kolleger, er George Clooney, Meryl Streep og Leonardo DiCaprio.

Også kendisser som Nicole Kidman, Julia Roberts og Oprah Winfrey har spyttet i SAG-AFTRA's støttekasse.

Ifølge AFP har fagforeningen samlet over 15 millioner dollar - omkring 102 millioner kroner - de seneste tre uger.

- Underholdningsindustrien er i krise. SAG-AFTRA Fonden behandlinger i øjeblikket mere end 30 gange så mange ansøgninger om krisehjælp, som vi plejer, siger fondens præsident, Courtney B. Vance.

Annonce:

Ifølge SAG-AFTRA's præsident, Fran Drescher, tjener 86 procent af foreningens medlemmer under 26.500 dollar om året. Det svarer til omkring 180.000 kroner.

Omvendt tjener de bedst betalte skuespillere i Hollywood mange millioner om året.

For eksempel tjente Dwayne 'The Rock' Johnson fra 2019 til 2020 over 550 millioner kroner.

I 2020 tjente Nicole Kidman ifølge erhvervsmagasinet Forbes omkring 139 millioner kroner, mens Meryl Streep indkasserede omkring 152 millioner kroner.