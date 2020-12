Lørdag aften blændede TV2 op for en noget anderledes semifinale i 'Vild med dans'.

Grundet de nye coronarestriktioner var 'Vild med dans' for første gang i programmets historie nemlig uden publikum, og derfor havde TV2 taget nye kneb i brug for at skabe stemning i studiet.

For at kompensere for de manglende klap og tilråb fra publikum valgte TV2 nemlig at benytte sig af dåseklap, og det var der delte meninger om blandt seerne hjemme i stuerne.

'Stop nu med det falske klappelyd møg. Vi er jo ikke dumme', skrev en.

Første gang nogensinde: - Det er sindssygt

'Hvor er det dumt med den falske klappelyd', skrev en anden, mens en tredje fortsatte:

'Ved I, hvorfor TV2 har valgt at lægge et 'dåsepublikum' på, når vi alle kan se, at der ikke er et øje i studiet? Man får unægtelig det indtryk, at de anser os som idioter, man kan tale ned til', lød det fra en anden, mens andre bød dåseklappen velkommen:

'Klapsalverne er med for at give lidt stemning'.

Lørdag aften måtte Emili Sindlev og Mads Vad forlade 'Vild med dans' lige inden finalen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Til Ekstra Bladet fortalte TV2's underholdningsredaktør, Thomas Richardt Strøbech, at de hos TV2 er glade for valget om at bruge dåseklap for at skabe noget god stemning i studiet.

'Vi gør alt, vi kan, for at skabe den stemning, som publikum normalt bidrager til', skriver han i en besked til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Stemningen herude er i top - vi bakker hinanden op og klapper alt, vi kan, men det kan seerne jo ikke mærke, så derfor er der ekstra klapsalver på, når der er behov for det', lyder det videre.

Finalen i 'Vild med dans' løber over skærmen lørdag aften klokken 20.35 på TV2 og TV2 Play.

I chok: - Jeg er overdrevet ked af det