- Vi er stadig sammen, men...

Morten og Mette bor ikke sammen, selvom de stadig er gift. Læs med her om baggrunden for parrets beslutning

Ægteskab kan være svært at navigere i, og det er da heller ikke alle forhold, der holder i længden - tværtimod. Tal fra Danmarks Statistisk viser, at næsten halvdelen af alle ægteskaber går i stykker, helt præcis 48 procent.

Endnu sværere er det måske at overleve et tv-eksperiment, hvilket er intet mindre end det, ægteparret Mette og Morten fra 'Gift ved første blik' har formået.

Her fem måneder efter datingprogrammets indspilninger er de stadig mand og kone.

- Jeg var egentlig ikke i tvivl om, at jeg havde et ønske om at fortsætte med Mette. Hun er præcis det menneske, jeg ikke var klar over, at jeg savnede i mit liv, siger en glad Morten, da Ekstra Bladet får ham i røret.

Han afslører desuden, at de ikke bor under samme tag og har heller ikke planer om at flytte sammen.

- Mette har ikke boet sammen med nogen i 11 år, og for mit vedkommende er det otte år. Det her med lyde fylder stadigvæk og vil måske altid gøre det, derfor er det meget naturligt for os at gøre tingene, når det passer ind i vores fælles liv, fortæller Morten.

Børnene kommer før ægteskabet

Ifølge Mette kan man godt være gift uden at bo sammen, og i den beslutning indgår også et regnestykke om parrets halvvoksne børn, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Vi har også nogle hjemmeboende børn, som vi skal have med i det, og nu er der kun gået fem måneder. Selvfølgelig siger jeg ikke, at der ikke er nogen, der kan finde på at flytte sammen efter fem måneder, men det er vi ikke, siger hun og fortsætter:

- Lige nu er vi nok mere der, hvor vi stadigvæk er forholdsvis nye i vores relation, at det stadig er drømmen at lykkes med det. Vi ses i det omfang vi kan, både med og uden børn, og så tager en alene weekend her og der, hvor vi er sammen og nyder hinanden endnu mere.

