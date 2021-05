- Vi er underligt glade

- Som I nok kan mærke, er vi vanvittigt stolte, lettede og underligt glade.

Sådan var den første umiddelbare reaktion fra Laurits Emanuel, da det stod klart, at Fyr og Flamme godt kan pakke kufferten i Rotterdam og vende snuden hjem mod Danmark.

Det var med smil fra øre til øre, da den danske duo kort efter deres exit fra Eurovision Song Contest mødte Ekstra Bladet.

- Vi kunne ikke på forhånd sige, at vi ville være lettede og glade på det her tidspunkt. Men det er vi, sagde Laurits Emanuel.

Lettelse

- Jeg er så stolt af Jesper. Det har været sådan en lang rejse og den lettelse, I ser nu, kunne selvfølgelig også godt være skudt to dage mere, det er klart. Men den er altoverskyggende, og det kommer også bag på os selv.

Han erkendte, at makkerparret selvfølgelig gerne ville have stået på scenen igen på lørdag.

- Men fuck det. Vores optræden var så fucking god. Vi havde salen, og vi havde alle derhjemme, sagde han.

Glad og lettet! Jesper Groth og hans makker er færdige ved Eurovision Song Contest. Foto: Jonas Olufson

Også Jesper Groth var gennemglad trods farvellet til Fyr og Flamme i Eurovision.

- Vi er så glade. I eftermiddags vidste vi, at denne her aften ville ende godt uanset hvad. Det handlede bare om, at vi havde performet på en måde, som vi var tilfredse med. Og det er sket. Nu er vi forløst. Allerede nu falder der et åg fra vores skuldre, sagde han.

