Selvom de er konkurrenter, er der i årets 'Nybyggerne' dømt hygge mellem deltagerne på vejen - særligt sat i værk af ægteparret Tanja og Jørgen.

Og sæsonens alderspræsidenter, der løber med sejren i andet afsnit af TV 2-programmet, bliver da også hurtigt af de andre par udnævnt som forældrene på 'Nybygger'-vej.

En titel, der morer 46-årige Tanja og 49-årige Jørgen, som til dagligt bor i Silkeborg.

- Vi er jo egentlig ikke gamle nok til at have børn i starten af 30'erne. Men hvis man henviser til, at vi gerne vil hjælpe og fodre en sulten nabo og sætte en vinkelsliber-klinge på, så gør vi jo gerne det. Men vi giver dem ikke lommepenge, siger Tanja til Ekstra Bladet med et grin.

Parret, der er selvstændige møbelpolstrere, kan dog sagtens genkende sig selv i rollen som dem, der gerne giver en hjælpende hånd og sørger for at hygge om de nærmeste.

Tanja og Jørgen har deres eget møbelpolsterfirma. Privatfoto

- Vi er jo lidt nogle gamle rotter, som er vant til at bruge værktøj, og i vores dagligdag herhjemme er vi også vant til at hjælpe folk omkring os og instruere lærlinge, så måske tog vi lidt den rolle som forældrene - eller dem, der hjælper og støtter, siger Jørgen og fortsætter:

- Vi har jo også to teenage-sønner, der var på efterskole under optagelserne, så måske blev omsorgsgenet heller ikke helt udfoldet derhjemme.

Satte barren højt

Tanja og Jørgen erkender da også, at deres håndværksmæssige baggrund måske har givet dem en smule mere overskud på kontoen i de første programmer i forhold til de andre par.

- Vi har da helt sikkert prøvet mange af tingene før og har noget mere erfaring, end nogle af de andre havde, men hen over udsendelserne synes jeg, de kommer rigtig godt efter det, siger Jørgen og tilføjer:

- Derfor satte vi måske også barren lidt højere og forsøgte at nå i mål med et højt ambitionsniveau.

Alligevel var parret på ingen måde forberedte på, hvor hårdt det var at bygge i døgndrift, og derfor faldt sejren i program to på et tørt sted.

Tanja og Jørgen bygger et værelse til sønnen Birk i andet afsnit af 'Nybyggerne'. Privatfoto

- Det var da for vildt at hive en sejr hjem, og især når det var Birks værelse. Vi ville gerne give ham et fedt rum at bo i. Når man er 17, skal man ikke længere have et børneværelse, men stadig noget med lidt spræl i. Så det var fedt, at dommerne kunne se det og gav os gevinsten på det. Det gav os blod på tanden, siger Tanja.

