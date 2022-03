- Vi havde smidt ham ud af bygningen

Havde Will Smith sendt en lussing af sted under den britiske BAFTA-prisuddeling, var han blevet smidt ud på røv og albuer

Havde Will Smith smækket Chris Rock en flad under den britiske filmprisuddeling BAFTA, var han blevet smidt ud på røv og albuer.

- De ville blive smidt ud af bygningen, siger næstformanden for BAFTA, Sara Putt, til The Hollywood Reporter.

Udtalelsen kommer, efter at mediet har spurgt ind til, hvad der ville ske, hvis en hændelse lignende den, der fandt sted under oscaruddelingen, skulle ske til BAFTA.

Sara Putt understreger også, at personen ikke vil få mulighed for modtage en pris eller holde en takketale.

- De ville ikke være i bygningen, så de ville ikke have fysisk mulighed for at tage imod prisen, siger hun.

En lussing vil ikke blive tolereret til den britiske BAFTA-prisuddeling. Foto: Ritzau Scanpix

Will Smith stangede natten til mandag Chris Rock en lussing, da sidstnævnte gjorde grin med Will Smiths kones hår. Kort efter var Will Smith tilbage på scenen for at modtage en oscarstauette for årets bedste skuespilpræstation.

- For os er det (vold, red.) bare en grænse, man ikke krydser, siger Sara Putt.