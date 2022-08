- Nogle gange må man gerne sige: 'Nej, det siger vi ikke undskyld for. Vi kan tage bestik af situationen, men vi siger kraftsparkeme ikke undskyld'.

Sådan lyder det fra Jim Lyngvild, der har meldt sig selv på banen i den debat, der lige nu kører i forbindelse med den massivt omtalte DR-dokumentar 'Spies og morgenbolledamerne', hvor rejsekongens seksuelle og til tider voldelige forhold til mindreårige piger tages under kritisk lup.

Blandt andre fortæller den dengang 14-årige Elise Andersen, hvordan hun blev betalt 10.000 for en nat med Simon Spies, ligesom det også kommer frem, at Spies tilbød de unge piger betaling for vold. Der kunne være tale om et beløb mellem 10.000 og 35.000 kroner, hvis han fik lov til at give pigerne tæsk eller brække deres arm.

Ekstra Bladet er taget til Helsingør, nærmere Simon Spies plads, for hvad stiller man op med sådan en sexkrænker-plads? Helsingørs beboere og borgmester giver forskellige bud.

En række tidligere ansatte under Simon Spies har i kølvandet på dokumentaren nu krævet en undskyldning fra Spies-koncernen for de ting, de dengang blev udsat for, og det er det, der har fået Lyngvild til tasterne på Facebook.

'Nu ser jeg, at flere ansatte og tidligere ansatte i SPIES vil have en officiel undskyldning - FRA LEDELSEN. Ikke fordi ledelsen har gjort dem noget, men fordi der engang var en MEGET skøn mand, der hed Simon Spies, indleder Lyngvild sit skriv, der fortsætter:

'Ja, han var for meget, for vild, for liderlig for alt muligt - men han var det i en tid, hvor Danmark havde brug for fremdrift og nye tanker for at komme ud af 'middelalderen' - og han sprængte rammerne for det mulige.'

Over for Ekstra Bladet uddyber Lyngvild:

- I går var det transkønnede, i dag er det folk, der har været ansat af Simon Spies, hver dag står der nogle nye på spring for at få en eller anden undskyldning for noget, der er sket for lang tid siden, uddyber Lyngvild, der fortsætter:

- Man kan ikke komme og bede om en undskyldning for noget, som har været offentlig kendt i 40 år. Alle vidste det jo!

Simon Spies og hans seksuelle og til tider voldelige forhold til mindreårige piger tages under kritisk lup i dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne'. Foto:Teresa Bergqvist / Laud People

Afviser

Jim Lyngvild behøver ikke at frygte, at Spies Rejser ender med at sende en undskyldning af sted til de tidligere ansatte.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver koncernen, at de tager 'skarpt afstand fra de handlinger i 70'erne, som beskrives. Det har intet at gøre med Spies Rejser i dag og vores nuværende ejere eller ledelse.'

'Derfor er vi heller ikke i en position, hvor vi meningsfyldt kan give de berørte en formel undskyldning. Men kvinderne har vores fulde sympati og burde aldrig have været udsat for det, de beskriver'.

Ekstra Bladet har spurgt Spies Rejser, om de kunne finde på at ændre navn for at komme den dårlige omtale til livs samt lægge afstand til grundlæggeren.

Men det er heller ikke umiddelbart planen, skriver rejsebureauet.

'Navnet Spies Rejser refererer til vores ambition om at give vores gæster de bedste ferieoplevelser. Det er Spies Rejser i dag, og derfor har vi heller ingen planer om at ændre navnet,' lyder det.

Alle afsnit af 'Spies og morgenbolledamerne' kan ses på DRTV.