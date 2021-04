- Vi skal fortsætte med at ses

Nikoline og Simon skal fortsætte med at se mere til hinanden, selvom 'X Factor' nu er slut

Tidligere på sæsonen afslørede solisten Nikoline og Simon, der er en del af gruppen Simon & Marcus, at der var opstået sød musik imellem dem, efter de har mødt hinanden i 'X Factor', hvor de har brugt meget tid sammen.

Til Ekstra Bladet fortalte de da også, at de var mere end bare venner, selvom de endnu ikke er kærester.

Selvom 'X Factor' nu er et afsluttet kapitel, vil de to fortsætte med at se mere til hinanden.

Nikoline gik i stå under sin optræden i finalen fredag, men kom stærkt igen og tog en andenplads. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det fortalte de, da Ekstra Bladet talte med dem efter fredagens finale.

- Mig og Simon klinger stadig rigtig godt, lød det fra Nikoline med et smil.

- Vi bliver ved med at ses, og vi kommer da også til at ses med de andre deltagere. Vi skal da klart holde reunion, sagde hun med et grin.

Også Simon var overbevist om, at han og Nikoline kommer til at se meget mere til hinanden.

- Det går udmærket, og det er helt sikkert, at vi skal ses mere. Det skal vi allesammen.

