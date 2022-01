Vi var en joke

18-årige Malik og 20-årige Deniz, aka Lorenzo og Charlo, er to underholdende fyre, men deres sangtalenter kan diskuteres.

Den hårde erkendelse må brødrene sande efter fredagens episode af 'X Factor', hvor Martin Jensen ikke ønskede at give drengene en stol.

De to drenge fra Ikast forsøgte sig med et Usher-nummer, men trods opbakning fra publikum og forældre var dommerne skeptiske.

'For helvede altså, det er igen det der med, hvor langt man kan komme med charme. Det er rimelig abstrakt. Dårligt faktisk', sagde Thomas Blachmann efter drengenes performance.

Tog os ikke seriøst

Drengene, som under deres audition fortalte dommerne om deres fælles Tinder-profil, siger til Ekstra Bladet, at de er skuffede over, at Martin Jensen ikke så deres vej.

- Efter vores performance synes vi selv, det gik vildt godt. Vi dansede og alt muligt. Vi var ikke i tvivl om, vi fik en stol. Men Martin sagde nej, og han sagde noget i stil med, at han af ren respekt for programmet ikke kunne sende os videre, da det er et musikprogram.

- Vi tog det lidt personligt, for han opfattede os lidt som en 'joke'. Han grinte meget, og vi ved ikke, om han grinte af os eller med os, man kan godt opfatte det som, at han tog det som en joke. Måske skulle han have taget os lidt mere seriøst, fortæller drengene.

Stor gevinst hos pigerne

Selvom karrieren som sangere midlertidigt er sat på pause, så har de fået travlt med at svare alle de kvindelige henvendelser, som har fulgt med.

- Vi slettede Tinder sidste sommer, men vi har begge Instagram, og efter vores audition har vi fået mange beskeder fra piger.

- Har i mødtes med nogle af pigerne?

- Ja, det har vi. Vi har nok fået et par sexsygdomme, joker drengene efterfulgt af et stort grin.

Selvom det ikke blev til en stol i 'Six chair challenge', så formåede de to drenge at charmere publikum. Foto: Lasse Lagoni, TV 2

- Vi tager ud til pigerne sammen, det er stadig pakkeløsningen, man får. Det har ikke været helt spild at være med i 'X Factor'.

- Hånden på hjertet, drenge, har 'X Factor' været et scoreforsøg?

- Mmmjah.. Vi har prøvet mange ting sammen, og vi tænkte, at programmet så sjovt ud. Jeg ved ikke, om det var for at score, men vi vidste godt, at der var piger i det, siger brødreparret.

Malik og Deniz siger, at de ikke er færdige med musikken. De fortæller, de overvejer at bygge et studie derhjemme.