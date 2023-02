Viaplay-boss varsler nye prisstigninger

Hvis du hører til dem, der mener, at du allerede betaler nok for at streame sport, film og serier, så har Viaplay Groups administrerende direktør, Anders Jensen, dårlige nyheder til dig.

I løbet af 2023 bliver det nemlig dyrere at være kunde hos Viaplay. Det fortalte Viaplay-bossen i forbindelse med fremlæggelsen af selskabets nye regnskab, skriver Mediawatch.

- Det var altid planen, at 2022 var året med substantiel abonnementsvækst, men 2023 bliver et år, hvor priserne skal justeres opad for at afspejle vores forbedrede indholdsudbud og mere etablerede positioner i nye markeder, lød det ifølge mediet under et investorkald.

Anders Jensen erkender, at kundernes privatøkonomi i forvejen er presset af inflationen, men han understregede samtidig, at Viaplay-pakkerne i hans øjne er 'fantastiske køb', hvis man sammenligner med en tur i biografen eller til livesport.

Ifølge årsrapporten for Viaplay Group har streamingtjenesten 7,3 millioner brugere på verdensplan. Målet er at nå ni millioner brugere i 2023 og 12 millioner brugere i 2025, og de er godt på vej til at nå femårsplanen, lyder det.

Viaplay Group hævede i 2022 indtjeningen fra 12,7 milliarder svenske kroner til 15,7 milliarder, men på grund af stigende omkostninger faldt bruttofortjenesten alligevel fra 3,2 milliarder svenske kroner til 2,6 milliarder.

Resultatet før skat lød i 2022 på et overskud på 325 millioner svenske kroner, hvilket er godt 150 millioner svenske kroner lavere end i 2021.

I øjeblikket koster pakken VIaplay Film & Serier 129 kroner om måneden, mens sportsinteresserede skal have 449 kroner op hver måned for Viaplay Total. Så længe det varer.

