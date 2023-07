Viaplay hæver prisen - igen

Igen, igen.

Torsdag morgen kunne Viaplay Group blandt andet vise halvårsregnskab med underskud i milliardklassen og efterfølgende en aktie i frit fald.

Kort efter kom nyheden, at den svenske mediekoncern har planer om at opsige 25 procent af sine ansatte.

Og nu - mindre end et år siden sidst - varsler streaminggiganten endnu en gang prisstigninger, skriver MediaWatch.

Det sker, selvom Viaplay for kun fem måneder siden afviste over for Tipsbladet., at der var flere pristigninger på vej i 2023.

Her hæver de prisen

Prisstigningerne er ikke fastlagt endnu, men koncernens nye administrerende direktør, Jørgen Madsen Lindemann, har især fokus på pakkeløsninger.

Her har kunder tidligere kunnet købe billigere Viaplay-abonnementer som tilkøb i eksempelvis telefonabonnementer.

Samlet er det knap to tredjedele af Viaplays kundebase på 6,5 millioner, der har tegnet abonnement gennem en pakkeløsning.

- Det er ikke godt for produktet, fordi det skaber kunstigt lave prispunkter for kvalitetsindhold, siger Jørgen Madsen Lindemann til mediet.

Løbende stigninger

Viaplay Group vil forsøge at få flere penge ud af hver enkelt abonnent.

Streamingtjenesten vil derfor løbende hæve prisen for abonnenter i Norden og internationalt.

De største prisstigninger vil omfatte pakker med sportsindhold og pakkeløsninger.

En del af forklaringen er ifølge direktøren, at rettigheder til blandt andet den engelske fodboldliga Premier League har været dyre.

I marts 2021 hævede Viaplay prisen for sportspakken fra 339 kroner til 449 kroner om måneden. Det svarede til en prisstigning på over 32 procent.

Ifølge selskabet er det især faste omkostninger til indhold, der ikke modsvares af tilstrækkelig vækst eller besparelser. Det betyder, at selskabet taber penge.

I første halvår af 2023 havde selskabet et nettounderskud på 5,9 milliarder svenske kroner svarende til omkring 3,8 milliarder danske kroner, viser det netop offentliggjorte regnskab.