Viaplay hæver prisen

Det bliver dyrere at følge med i sin favoritserie på Viaplay her fra starten af 2023

Inflation og stigende energipriser rammer mange danskeres økonomi hårdt.

Nu bliver det også dyrere at se sin yndlingsserie eller hygge sig til en god film.

Viaplay Group har valgt at hæve prisen på flere af deres pakker her i begyndelsen af det nye år.

Prisstigningerne rammer ifølge Flatpanels, der har ser den mail, der er sendt ud til Viaplays kunder, pakkerne 'Viaplay Film & Serier' og 'Viaplay Film & Serier inkl. tv-kanaler'.

Begge tv-pakker stiger med en flad tier om måneden. Det vil sige, at de fremover koster henholdsvis 129 og 229 krorner.

Godt indhold

Viaplay forklarer prisstigningerne på følgende måde:

'For at sikre, at vi fortsat kan tilbyde godt indhold til alle Viaplays kunder, justerer vi prisen. Men dette er også den første prisjustering i næsten to år', lyder det bl.a. ifølge Flatpanels i e-mailen til kunderne.

Nye kunder har allerede mærket den nye og højere pris, som blev indført i onsdags. For nuværende kunder gælder prisstigningen fra 8. januar.

Prisen på 'Viaplay Total' samt 'Viaplay Total inkl. tv-kanaler' bliver ikke ændret på nuværende tidspunkt.

