Viaplay skifter topchef

Økonomisk afmatning og svigtende abonnementer betyder, at Viaplay Group og administrerende direktør Anders Jensens veje skilles.

Det meddelte Viaplay Group i en pressemeddelelse i nat.

Den svenske topchef har siddet på topposten siden 2018, og han overlader nu jobbet som administrerende direktør til en dansker.

Svenske Anders Jensen er færdig i Viaplay Group. Foto: Peter Knutson

Jørgen Madsen Lindemann er sat i spidsen for den nordiske underholdningskoncern.

Lindemann er ikke et nyt ansigt i koncernen. Indtil for tre år siden var Jørgen Madsen Lindemann topchef for Viaplays tidligere moderselskab, MTG, men forlod selskabet efter 26 år for at søge nye udfordringer. Nu er han tilbage.

Udfordrende tider

Lindemann indledte karrieren i MTG i 1994, der dengang først og fremmest var en tv-koncern med TV3-kanalerne og distributionsforretningen Viasat i centrum.

Om sin nye stilling som administrerende direktør siger Jørgen Madsen Lindemann i pressemeddelelsen:

'Jeg kender Viaplay Group godt, og har selvfølgelig fulgt virksomhedens rejse tæt gennem årene. Jeg brænder for koncernens enorme potentiale. Jeg ser meget frem til muligheden for at blive en del af at lede Viaplay Group gennem de aktuelt udfordrende tider og levere på den næste fase af dens udvikling'.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Viaplay Group skal nedjustere og at det forventes at indtægterne fra annonceforretningen falder mellem 12 og 16 procent.

Ifølge Ritzau er Viaplay-aktien omkring klokken 9.50 mandag formiddag faldet knap 57 procent.