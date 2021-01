Videre på 'badebillet': - Jeg var mega nervøs

Den var ikke helt ligetil, da 15-årige Christian skulle vise dommerne fra 'X Factor', hvad han duede til.

Oh Land sagde hurtigt, at talentet ikke lige var der, og det altså måtte blive et nej fra hende.

Martin Jensen var heller ikke videre imponeret, men Blachmann kunne se noget i den unge mand, som de to meddommere altså ikke kunne.

Derfor fik den garvede 'X Factor'-dommer overtalt klassens nye dreng Martin til at give Christian en chance.

På den måde røg den unge jyde altså videre på noget af en badebillet.

Oplevelsen med dommerne er da også en, der vil blive husket.

Meget nervøs

Det fortæller Christian til Ekstra Bladet.

- Det var da specielt! Det er en oplevelse, man kun får én gang. Og jeg var jo mega nervøs, da jeg var der, så det er først nu, hvor jeg tænker tilbage på det, at jeg virkelig tænker, at det var en speciel oplevelse.

Selvom kritikken var hård, slår det ikke den unge mand ud. Foto: TV2

Kritikken fra de andre dommere er dog ikke noget, der slår den unge mand ud.

- Det gjorde mig ikke noget. De er jo stjerner. Så jeg tog hvad de sagde til mig og lyttede til det. Jeg har også øvet mig meget efter og har været til sanglærer, lyder det.

Han synes heller ikke, at de var for hårde ved ham.

- Måske hvis det havde været en følsom dreng eller pige, der var derinde, havde det været for meget, men jeg synes, det var fint. Jeg tog det til mig.

Forvirring om navn

Han anerkender også, at det måske var lidt en badebillet, der fik ham videre.

- Både ja og nej. Jeg er taknemmelig for, at jeg gik videre, og jeg tænker, at det var fordi, at de lige manglede en som mig, som Blachmann sagde, lyder det.

I programmet fortæller Christian, at han er fra byen Ørum, hvor den tidligere vinder Martin også kommer fra.

Det skaber en smule forvirring.

Både Blachmann og Sofie Linde kommer nemlig til at kalde ham 'Martin', under hans audition.

- Det var nok fordi, at vi kom fra samme by, og på grund af krøllerne, siger han med et grin og forsikrer, at det altså ikke gjorde ham noget, at få den sammenligning.

