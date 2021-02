Viggo i Oscar-angreb: - Uforklarligt

Dansk-amerikaneren Viggo Mortensen er dybt forundret over, at Oscar-akademiet aldrig har fundet instruktøren David Cronenberg værdig til en Oscar-nominering. Det siger han i et nyt interview med kultursitet uproxx.com.

Talen faldt på Cronenberg, da Mortensen afslørede, at de to herrer sandsynligvis genoptager samarbejdet senere i år.

- Det, jeg aldrig har forstået med Cronenberg, er, at han i næsten et halvt århundrede har lavet film og mange rigtig gode film. Han er helt klart en af mestrene, ikke?

Nu 77-årige David Cronenberg blev i 2018 hyldet for sin livslange indsats i filmbranchen under filmfestivalen i Venedig. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / ritzauScanpix

- Og alligevel er det en mand, der hver eneste gang kæmper i årevis for at skaffe en minimal finansiering af sine film, som aldrig er særlig dyre. Han overholder altid budget og tidsplan.

- Han er utrolig pålidelig, professionel og kreativ. Hvorfor skulle det være så svært? Jeg forstår det ikke. Hvorfor er David Cronenberg aldrig nogensinde blevet nomineret af Akademiet for at skrive eller instruere en film? Det er uforklarligt for mig, men sådan er livet, siger Viggo Mortensen.

Mads Mikkelsen-brag ramt af corona

Viggo Mortensen under præsentationen af filmen 'Falling' i Valencia i Spanien sidste år, hvor han debuterer som instruktør og manuskriptforfatter. Foto: Jorge Gil / Europa Press via AP / RitzauScanpix

Netflix lancerer ny smart funktion

Medlemmerne af Oscar-akademiet, der stemmer om, hvem der skal nomineres og vinde, har dog ikke altid forbigået Cronenbergs film.

Viggo Mortensen selv opnåede eksempelvis en Oscar-nominering i 2008 i kategorien bedste skuespiller for sin rolle i den Cronenberg-instruerede 'Eastern Promises'.

Cronenberg og Mortensen sammen på en tagterrasse i København i 2008 i forbindelse med premieren på 'Eastern Promises'. Foto: Kristian Linnemann

Den eneste Oscar-statuette, en Cronenberg-instrueret film har vundet, var 'The Fly', der vandt for bedste makeup i 1987.

- Jeg har aldrig arbejdet med en mere intelligent, teknisk forberedt eller bedre kommunikator end ham, siger Viggo Mortensen, der lige nu er aktuel med 'Falling', hvor han selv har stået for manuskriptet, selv spiller hovedrollen og debuterer som instruktør.

Viggo Mortensen og David Cronenberg har arbejdet sammen på tre film: 'Eastern Promises', 'A History of Violence' og 'A Dangerous Method'.

Storfilm får premiere på streamingtjeneste